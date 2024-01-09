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Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, "son dakika" koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

2024-01-09 15:54:17
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, “son dakika” koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'daki programları nedeniyle Merkez Bankası'nın 11 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği toplantılara gitmeyecek ve çevrimiçi katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Yatırımcı Günleri'nin ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta düzenleyecek. Ekonomi yönetimi yatırımcılarla buluşacak ve enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ile bankacılık gibi konularda sunumlar yapacak.

#1
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, "son dakika" koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak.

#2
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, "son dakika" koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Bloomberg'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'deki yatırımcı toplantılarına çevrimiçi katılacak. Bakan Şimşek Ankara'daki programları nedeniyle ABD'ye gitmeyecek. Şimşek, 11 Ocak'taki toplantılar çevrimiçi katılım gösterecek.

#3
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, "son dakika" koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

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