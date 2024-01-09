2024-01-09 15:54:17 Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, “son dakika” koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'daki programları nedeniyle Merkez Bankası'nın 11 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği toplantılara gitmeyecek ve çevrimiçi katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Yatırımcı Günleri'nin ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta düzenleyecek. Ekonomi yönetimi yatırımcılarla buluşacak ve enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ile bankacılık gibi konularda sunumlar yapacak.