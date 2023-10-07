Bakan Mehmet Şimşek, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Şok etti

Şimşek, bilişim teknolojilerinin getirdiği imkanlardan daha fazla yararlanılması amacıyla geliştirilen Dijital Vergi Dairesi'nin "dijital.gib.gov.tr" adresinden hizmet vereceğini belirtirken, "Dijital Vergi Dairesi, beyanname, bildirim, dilekçe gibi belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin işlemlerin sonuçlarının elektronik ortamda sunulması ile vergilendirmeye ilişkin ödevlerin yerine getirilmesinde kolaylıkla kullanılabilecek. Başkanlık tarafından geliştirilen ve halihazırda her birisine farklı internet adresinden giriş yapılabilen İnteraktif Vergi Dairesi, Elektronik Beyanname Sistemi, İnternet Vergi Dairesi ve Hazır Beyan Sistemi gibi uygulamalara artık Dijital Vergi Dairesi üzerinden erişilebilecek." diye konuştu. Şimşek, Dijital Vergi Dairesi'yle vergi dairesine gitmeden tüm işlemlerin yapılabileceğini, mükellefiyet ve "Borcu yoktur" yazısı gibi bazı işlemlerin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti: "İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesi'ndeki tüm işlemler kademeli olarak Dijital Vergi Dairesi'ne alınacak ve mükelleflerin bir noktadan işlem yapabilmeleri temin edilecek. Vergilendirme hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarını da geliştiren Başkanlık, ilerleyen süreçte, mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemleri, robotik süreçler ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapacak. Vergi dairesine gidilmeden mükelleflerin işlemleri anında çözülecek. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi daha kolay ve hızlı olacak."