2023-10-07 13:35:20 Bakan Mehmet Şimşek, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Şok etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılacağı Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alacaklarını söyledi. Şimşek, "Gelir İdaresi, ilerleyen süreçte, mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemleri, robotik süreçler ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapacak." dedi. Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğlerle getirdikleri yeni düzenlemeleri ve akaryakıt alımlarında kullanılacak yeni sistemi AA muhabirine değerlendirdi. Yapılan düzenlemeler kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığının, elektronik uygulamalar kapsamında şimdi de Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alacağını aktaran Şimşek, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek mükelleflere elektronik uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli şekilde erişme imkanı sağlanacağını söyledi.