Bakan Kurum paylaştı: Devletimiz çifte bayram yaşatıyor

Depremden çok kısa bir süre sonra evlerine kavuşan depremzedeler ise, “Çok güzel, dört dörtlük olmuş. Kusursuz bir ev, kusursuz bir yapı. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Ellerine sağlık, bundan iyisi olmaz. Güzel, ferah, geniş. 3+1 dört dörtlük bir ev. Mutfağı mükemmel, salonu da. Hayallerim de gerçek oldu. Çoluğumuz ile çocuğumuz ile huzurlu yaşayacağız inşallah. Hayal ettiğimizden daha güzel. Sağ olsunlar ellerine sağlık. Devletimiz çifte bayramı yaşattırıyor. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. İnşallah sırtları yere gelmez” dedi.