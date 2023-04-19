Bakan Kurum paylaştı: Devletimiz çifte bayram yaşatıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 100 bin konutun yapım sürecini aralıksız sürdürüyor. Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına bir an önce kavuşması için toplamda 143 bin 271 köy evi inşa çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 9 ilde bin 49 köyde 23 bin 21 köy evinin inşa sürecine başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı. Bakan Kurum paylaşımında, “Devletimiz çifte bayram yaşatıyor. Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız” ifadelerine yer verdi.