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Sağlık
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Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

2024-04-18 11:05:16
Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

#1
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca, yeni dönemde en önemli konulardan birinin, hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunları olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

Bakan Koca, bu konudaki sıkıntıların farkında olduklarını dile getirerek, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alındığını anımsattı. Konuya ilişkin bilgi veren Koca, "İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde." diye konuştu.

#3
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

Bir ay sonra tedbirlerin kademeli şekilde hayata geçirileceği ve yaptırımların arttırılacağı yönünde bir açıklama yaptığını hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

#4
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

"Sorun yaşadığımız branş ve hastaneleri tek tek çalışıyoruz. Artan bir talep var. Buna karşılık kapasitemizi de artırıyoruz. Hekim sayımızın artan talebi karşılaması da son derece önemli. Bu bakımdan yetiştirmemiz gereken hekim ve uzman hekim sayısı çok önemli. Geleceğe matuf bu önemli tedbiri zaten almıştık.

#5
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

En son yan dal uzmanlıkları için de gereken iyileştirmeleri yaptık. Ancak bir de mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz."

#6
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

"Atıl kapasiteyi kullanabilmek için 'randevuma geleceğim' onayı alacağız" Koca, bir gazetecinin "İlk tedbir ne olacak?" sorusu üzerine, 2023 yılında randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu söyledi.

#7
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

Randevu aldığı halde gelemeyenlerin sayısının, 2024 yılının ocak-mart dönemini kapsayan 3 aylık zaman diliminde de 6 milyon kişi olarak kayıtlara girdiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti: "Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edilebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor."

#8
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

"Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz" Bakan Koca, bu konuda bir onay mekanizmasının olacağını aktararak, "Atıl kapasiteyi kullanabilmek için 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün saat 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız." bilgisini verdi.

#9
Foto - Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

Bunun, yüzde 20 kapasite artışına karşılık geldiğini vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz."

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