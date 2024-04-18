Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

Randevu aldığı halde gelemeyenlerin sayısının, 2024 yılının ocak-mart dönemini kapsayan 3 aylık zaman diliminde de 6 milyon kişi olarak kayıtlara girdiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti: "Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edilebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor."