Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz farkında

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştüğünü vurgulayarak, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 664 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 1714 kilometreden, 3 bin 633 kilometreye yükselttik. Geçit vermeyen dağları 661 kilometreye ulaşan tünellerle aştık. Derin vadileri, 729 kilometrelik köprü ve viyadüklerle geçtik. Toplam kara yolu ağımızı 68 bin 700 kilometreye çıkardık. 20 yılda planlı şekilde hayata geçirdiğimiz eserlerimizle yıllardır süregelen altyapı eksiğimizi giderdik. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptığımız projeler, vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır. Milletimiz çalışanla çalışmayanın, milletinin yanında olanla olmayanın farkında." diye konuştu. Ülke genelindeki ulaşım hamlelerinden Nevşehir'in de hak ettiği payı almaya devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Nevşehir'e ulaşım ve iletişim yatırımları kapsamında son 20 yılda yaklaşık 3 milyar lira harcama yapıldığını söyledi.