Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz farkında

Karaismailoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıllık süreçte gerçekleştirilen yatırımlarla ticari ve lojistik faaliyetlerin artırılması için ihtiyaç duyulan altyapıyı sunmanın yanı sıra turizm bölgelerinde titizlikle uygulanan "emniyetli ulaşım, konforlu seyahat" yaklaşımının Kapadokya'da da hayata geçirildiğini belirtti. Çalışmalarla turizm faaliyetlerinin gelişimine katkı sunulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemizin doğusu ve batısı arasında, ticari ve kültürel köprü konumundaki Kapadokya, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya uzanan önemli bir hat üzerinde. Gökyüzünü uçan balonların, yeryüzünü ise eşsiz peribacalarının, tarihi, turistik mekanların süslediği Kapadokya'mızı ulusal otoyol hattına bağladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile Aralık 2020'de hizmete açarak otoyol ağımıza eklediğimiz Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlamaktayız. Ankara-Niğde Otoyolu ile 317 kilometrelik mevcut kara yolu mesafesini 275 kilometreye indirdik. İki nokta arasındaki ulaşım süresini, 4 saat 14 dakikadan, 2 saat 22 dakikaya düşürdük. Projemiz ile zamandan ve yakıttan yıllık ortalama 1 milyar 628 milyon liralık tasarruf sağlamaktayız." dedi.