Bakan Fidan’dan Körfez ülkelerine “İsrail’e baskı” çağrısı

Türkiye’nin Körfez ülkeleri için en önemli turizm noktalarından biri olduğunu belirten Fidan, “Geçtiğimiz yıl 1,5 milyondan fazla Körfez vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiştir. Finanstan teknolojiye, savunma sanayiinden sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda verimli işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. Tüm bu alanlarda daha büyük işbirliği potansiyeli mevcuttur. İkili ilişkilerimizi güçlendirirken, Körfez İşbirliği Konseyi ile kurumsal işbirliğimizi geliştirmeye de önem veriyoruz” diye konuştu. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralık ayında Doha’da düzenlenen 44. KİK Zirvesi’ne katılmasının ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Fidan, “KİK Zirvesi’nden birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman vatandaşlarına vize muafiyeti tanıyan bir kararname yayımladı. Böylece tüm KİK ülkelerinin vatandaşları Türkiye’ye seyahatlerinde vizeden muaf tutulmuş oldu” dedi. Mart ayında Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini yeniden başlatmaya karar verdiklerini kaydeden Fidan, “Uzun bir aradan sonra bugün Altıncı Bakanlar Toplantısını gerçekleştiriyoruz. Başta Türkiye-KİK Ortak Eylem Planının uzatılması olmak üzere bugün alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu. "Arap Ligi ile işbirliği ve koordinasyonu yeniden canlandırmaya hazırız" Körfez ülkelerine işbirliği ve entegrasyonu artırma çağrısında bulunan Fidan, “Bölge ülkeleri olarak ekonomi, ticaret, güvenlik ve bilimsel çalışmalar gibi birçok alanda daha üst düzeyde bir entegrasyona ulaşmak ve birlikte ilerlemek için daha güçlü bir ittifak içinde olmamız önemlidir. KİK, bölgesel bir işbirliği mekanizması oluşturmanın meyvelerini topluyor. Diğer bölgesel örgütlerle işbirliği yapabilecek daha büyük ve daha etkili bir mekanizma oluşturmanın zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin çeşitli sektörlerde farklı yatırım fırsatları sunduğunu söyleyen Fidan, “Türkiye’de ortak girişimler ve sanayi üsleri kurmaya odaklanabiliriz. Ekonomik gelişmişlik seviyemiz göz önüne alındığında daha iyi bir ekonomik entegrasyon için bir adım daha ileri gidebilir ve bölgesel ittifakımızı geliştirebiliriz. Körfez İşbirliği Konseyi’nin diğer bölgesel örgütlerle ilişkilerini geliştirmesi barış, istikrar ve refaha önemli katkılar sağlayacak, bölgemizde ve ötesinde ticareti ve bağlanabilirliği güçlendirecektir” diye konuştu.