Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor

Dönmez, depremden etkilenen vatandaşların geçici barınması ve konaklaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "İlk etapta çadırlarda insanlarımızı barındırmaya gayret ediyoruz. Ardından da konteynerlerin, prefabrik yapıların yerleştirileceği alanları tespit ettik. Konteyner, prefabrik inşaatları devam ediyor. Ancak şöyle bir imkan da elimize geçti. İskenderun bir körfez, deniz kentimiz. Limanları müsait. Akdeniz, Ege'de hizmet veren yataklı gemilerle de irtibata geçtik. İlk etapta temasa geçtiğimiz bir gemiyle de anlaşma sağlandı ve gemiyi de şu anda İskenderun Körfezi'ne getirdik. Arkamızda bulunan gemi 400 kamaralı ve 1056 yataklı bir gemidir. Burada depremzede vatandaşlarımızın her türlü barınma yeme, içme ihtiyaçları, hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek bir imkana kavuşturmuş oluyoruz." bilgisini paylaştı.