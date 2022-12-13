Bakan Bilgin’den flaş EYT açıklaması! Hizmet birleştirilmesi…

"EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüşüyoruz. Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da meclise götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız.”