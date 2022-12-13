2022-12-13 13:24:40 Bakan Bilgin’den flaş EYT açıklaması! Hizmet birleştirilmesi…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili konuştu. Çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirten Bakan Bilgin “EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz." dedi.