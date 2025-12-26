Bakan Bayraktar 2026'yı işaret etti: Yenilenebilir enerjide ‘yeni bir rekor yılı’ olacak

Bayraktar, konvansiyonel olmayan kaynakların geliştirilmesi çalışmasına da değinerek, "Bunu, Diyarbakır'da 4 sahada yapacağımız ortaklık kapsamında 24 kuyuluk bir programla önümüzdeki 2-3 yıl içinde hayata geçiriyoruz. 2026 ilk yatay sondaj ve çatlatmanın yapılacağı yıl olacak. Burada elde edilebilecek başarı, petrol ve doğal gaz sektörümüzde oyun değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir konu. Diyarbakır kaya petrolü açısından büyük potansiyelin olduğu bir bölge. Bunu 2026'da Trakya'ya taşımayı hedefliyoruz. Trakya'da da kaya gazı amaçlı ankonvansiyonel üretimi hayata geçirmek istiyoruz." dedi. Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sektöründeki yatırımlarına, son 1 yılda yapılan uzun dönemli LNG anlaşmalarına işaret eden Bayraktar, "Türkiye'nin doğal gaz tedarik portföyünün artık yeni bir resme kavuşacağını söyleyebilirim. Yaptığımız kontratların neredeyse yarısı çok daha büyük esnekliklere sahip FoB (Free on Board)-based ve dolayısıyla biz o kargoyu aldığımızda Avrupa'da başka bir lokasyona veya swap yoluyla farklı bir şirketle farklı destinasyona yönlendirme şansına sahibiz. Türkiye'ye özellikle BOTAŞ'ı bu anlamda bir ticaret şirketi haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.