Bakan Bayraktar 2026'yı işaret etti: Yenilenebilir enerjide ‘yeni bir rekor yılı’ olacak

Bayraktar, öz tüketim amaçlı çatı güneş enerjisi yatırımlarına yönelik yeni kapasiteler ve öncelikleri içeren bir yol haritasının 2026 itibarıyla belirlenmesinin de hedeflendiğini söyledi. Türkiye'nin yurt dışındaki enerji projelerine ilişkin de Bayraktar, şunları ifade etti: "Türkiye Petrolleri'ni artık birleşme ve devralmalarla 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni büyüme hikayemiz bu çerçevede olacak. Bu anlamda finansal kabiliyeti, özellikle dış finansmanı Türkiye'ye çekecek farklı enstrümanları devreye almayı, yurt dışında çok daha aktif bir milli petrol şirketi hedefliyoruz. Uluslararası büyük petrol şirketleriyle yapacağımız ortaklıklarla, mevcut aldığımız sahalarda ve ruhsatlarda, örneğin Somali'de 2026'da ilk sondajımızı yapacağız, oldukça iddialı bir çalışmanın içindeyiz. Pakistan'da çok kısa bir süre önce 3 offshore sahası, 2 onshore sahasında ortaklık yaptık ve 2026'da sondaja başlıyoruz. Böyle yeni bir petrol ve doğal gaz hikayesi oluşturmaya gayret ediyoruz."