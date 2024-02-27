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Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın! Bu dört şey yılanları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor
Yaşam
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Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın! Bu dört şey yılanları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor

2024-02-27 17:43:01
Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın! Bu dört şey yılanları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor

Evlerimizin bahçesi genel olarak yılan gibi rahatsız edici hayvanları çeken bir yer. Peki, bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Bahçenizde bulunan bu 4 şey yılanları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor… İşte, yılanları uzaklaştırmanız için bahçenizde asla bulundurmamanız gereken 4 şey… Göz alıcı bitki ve çalılar, rahat oturma alanları… Birçok kişinin hem kafa dinlemek için hem de stresini atmak için oluşturduğu bahçeler ne yazık ki yılan gibi davetsiz misafirlerin de vazgeçilmez noktası. Peki, bahçelerde yılan neden olur? İşte, o sorunun cevabı…

#1
Foto - Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın! Bu dört şey yılanları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor

BAHÇEYE YILAN GELMESİNİN NEDENLERİ? ODUN YIĞINLARI Kışa hazırlık için bahçenin bir köşesine koyduğunuz odunlar, yılanlara resmen davetiye çıkarıyor. Bu odunlar, yılanlara çekici gelen bir saklanma alanıdır. Karanlık ve boşluklu olduğundan bu alana rahatça gizlenebiliyorlar. Bu yüzden odunlarınızı kapalı veya yüksek bir alanda saklamanız gerekiyor.

#2
Foto - Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın! Bu dört şey yılanları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor

Bahçeyi sulamak için kullandığınız hortumlar da yılanlara davetiye çıkartıyor. Yılanlar hortumun içine çöreklenebilecek yapıya sahip. Ayrıca hortumdan akan su da onları çekebiliyor. Bu yüzden bahçenizde kullandığınız hortumu yerde bırakmak yerine duvara asabilir ya da kapalı bir alanda saklayabilirsiniz. Ayrıca hortumu kullandıktan sonra sızdırmamasına da dikkat etmelisiniz.

#3
Foto - Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın! Bu dört şey yılanları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor

Yılanlar için en ideal serinleme ve saklanma alanı taş duvarlardır. Taş duvarlar delikli ve boşluklu olduğundan bu kısımlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor.

#4
Foto - Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın! Bu dört şey yılanları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor

Bahçenizin dışına taşan bir sundurmanız varsa dikkatli olun. Evinizin altındaki boşluklar, barınak sağladıkları, karanlık ve nemli olduklarından dolayı yılanların tercihi olacaktır. Ayrıca buralarda böceğin bol olması da yılanların avlanma ihtimalini artırıyor. Öyle ki onlar için yuva yapılacak yerlerin başında geliyor.

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