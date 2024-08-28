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Bahçelievler'de altgeçidi su bastı: Araçlar mahsur kaldı!

2024-08-28 13:51:36
Bahçelievler'de altgeçidi su bastı: Araçlar mahsur kaldı!

Bahçelievler Recep Yazıcıoğlu altgeçidini su bastı araçlar mahsur kaldı.

#1
Foto - Bahçelievler'de altgeçidi su bastı: Araçlar mahsur kaldı!

İstanbul Bahçelievler Recep Yazıcıoğlu altgeçidini su bastı araçlar mahsur kaldı.

#2
Foto - Bahçelievler'de altgeçidi su bastı: Araçlar mahsur kaldı!

Suyu tahliye etmeye çalışan ekipler zor anlar yaşadı.

#3
Foto - Bahçelievler'de altgeçidi su bastı: Araçlar mahsur kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış başladı.

#4
Foto - Bahçelievler'de altgeçidi su bastı: Araçlar mahsur kaldı!

Bahçelievler Recep Yazıcıoğlu altgeçidini su bastı. İçeride araçlar mahsur kaldı.

#5
Foto - Bahçelievler'de altgeçidi su bastı: Araçlar mahsur kaldı!

Bazı araçlar kendi kurtulurken bir tanesini de belediye ekipleri çekti.

#6
Foto - Bahçelievler'de altgeçidi su bastı: Araçlar mahsur kaldı!

Suyu tahliye etmeye çalışan ekipler zor anlar yaşadı. Ekiplerin su tahliyesi devam ediyor.

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