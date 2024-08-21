Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

Kabızlık, sindirim sisteminin düzensiz çalışması sonucunda dışkının normalden daha az ve sert olması durumu. Liften yoksun beslenme, yetersiz sıvı alımı, hareketsiz yaşam tarzı ya da bazı sağlık sorunlarından kaynaklanıyor. Kabızlık semptomları arasında dışkılama güçlüğü, sıkışma hissi, karın ağrısı ve şişkinlik yer alıyor. Bu sağlık probleminin giderilmesi için bazı doğal gıdaları bir arada tüketmek gerekiyor. Peki, hangi gıdaları tüketmek gerekiyor? Kabızlığa faydaları nelerdir?