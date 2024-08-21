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Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

2024-08-21 21:11:54
Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

Kabızlık, sindirim sisteminin düzensiz çalışması sonucunda dışkının normalden daha az ve sert olması durumu. Liften yoksun beslenme, yetersiz sıvı alımı, hareketsiz yaşam tarzı ya da bazı sağlık sorunlarından kaynaklanıyor. Kabızlık semptomları arasında dışkılama güçlüğü, sıkışma hissi, karın ağrısı ve şişkinlik yer alıyor. Bu sağlık probleminin giderilmesi için bazı doğal gıdaları bir arada tüketmek gerekiyor. Peki, hangi gıdaları tüketmek gerekiyor? Kabızlığa faydaları nelerdir?

#1
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

Erik ve hurma birlikte tüketildiği zaman sindirim sisteminizi destekliyor. Erik lif açısından zengin, hurma ise doğal şekerler içeriyor. Bu kombinasyon sindirimi düzenliyor ve bağırsak hareketlerini teşvik ediyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan bu meyveler birlikte tüketildiğinde sağlık açısından da faydalı oluyor. İşte tüm detaylar…

#2
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

BAĞIRSAK DOSTU MEYVE: ERİK Eriğin kabızlık üzerindeki faydaları, içeriğindeki liflerden kaynaklanıyor. Lifler, sindirim sistemimiz için oldukça önemli. Çünkü sindirilemeyen lifler bağırsaklardan geçerken suyu emerek dışkının hacmini artırıyor.

#3
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

Bu da dışkının daha yumuşak ve geçişinin daha kolay olmasını sağlıyor. Dolayısıyla kabızlık semptomlarını hafifletiyor. Erik, özellikle posa açısından zengin bir meyve. Bu nedenle lif alımını arttırarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

#4
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

KABIZLIĞIN EN ETKİLİ ÇARESİ Erik suyu da kabızlık tedavisinde kullanılan etkili doğal yöntemlerden biri. Erik suyu sindirimi hızlandırıyor ve bağırsak hareketlerini teşvik ediyor. Günde birkaç bardak erik suyu içmek, kabızlık sorununun hafiflemesine yardımcı oluyor.

#5
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

BAĞIRSAKLARIN SU TUTMASINI SAĞLIYOR Eriğin içeriğinde bulunan sorbitol adlı bir şeker alkali de sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip. Sorbitol, bağırsaklarda su tutma özelliği taşıyor. Bu da dışkının yumuşak olmasını sağlayarak kabızlığı hafifletiyor.

#6
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIYOR Erik, aynı zamanda doğal bir diüretik etkiye sahip. Diüretikler, vücutta fazla sıvı birikimini önlüyor. Böylece doku ve organlarda oluşabilecek şişlikleri azaltıyor. Bu özellikleri sayesinde vücudun su dengesini korurken aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek oluyor.

#7
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor Babaannelerimizin yaptığı tarif: Kabızlığın adını unutturuyor

#8
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

HURMANIN İÇERİSİNDE DOĞAL ŞEKER BULUNUYOR Hurmanın içeriğinde bulunan doğal şekerler, sindirim sistemini uyararak bağırsak hareketlerini teşvik edebilir. Bu da kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı oluyor.

#9
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

POTASYUM VE MAGNEZYUM DEPOSU Hurmanın içeriğindeki liflerin yanı sıra potasyum ve magnezyum gibi mineraller de sindirim sağlığı için önemli. Bu mineraller bağırsak kaslarının düzenli çalışmasını destekliyor ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görmesine yardımcı oluyor.

#10
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞINI KORUYOR Antioksidanlar açısından zengin olan hurma, sindirim sistemi sağlığını koruyan ve bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineraller de içeriyor. Hurma doğal olarak tatlandırıcıdır ve sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih ediliyor.

#11
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

KABIZLIĞIN KÖKÜNÜ KAZIYAN TARİF Malzemeler: 1 su bardağı erik 1 su bardağı hurma 5 bardak kaynar su

#12
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

YAPILIŞI: İlk olarak kuru erik ve hurmaları küçük parçalara doğrayarak hazırlayın ve bir tencereye aktarın. Üzerine kaynar su ekleyerek karışımı bir süre daha kaynatın, kıvamı kalınlaşana kadar pişirin. Ardından oda sıcaklığına gelmesi için bir süre bekletin ve sonrasında sterilize edilmiş bir cam kavanoza aktararak buzdolabında saklayın.

#13
Foto - Bağırsakları fokur fokur çalıştırıyor! Bu tarifi içen kabızlık nedir bilmiyor

Her sabah aç karnına bir yemek kaşığı tüketebileceğiniz gibi, kahvaltıda reçel olarak da kullanabilirsiniz. Yoğurt veya tahıl gevreğiyle karıştırarak da tüketebilirsiniz. Bu özel karışım, çocuklardan yetişkinlere kadar herkes için büyük faydalar sağlıyor. İçinde bulunan erik ve hurma, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi düzenliyor ve kabızlık sorununu hızla gideriyor.

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