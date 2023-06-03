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Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı

2023-06-03 07:13:58
Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı

Bağdat Caddesi'nde bir ticari taksi ve otomobil karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı

Kaza saat 03.00 sularında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi şoförü sola dönmek istediği sırada yanından geçen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi caddenin kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu.

#2
Foto - Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı

Kaza sonucu taksi sürücüsü ve yolcusu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

#3
Foto - Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı

Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi'nde trafiğin tek şeritten verilmesiyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla cadde trafiği yeniden normale döndü.

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