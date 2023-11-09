Bağcılar'da zincirleme kaza! 9 yaralı

Aşağıdaki araca vurmayayım diye frene basınca araba yağıştan dolayı yan döndü. Yan dönünce direğe vurdum ve araba kaldı. Bir polis arabası bana vurdu. Yanımdan bir kamyon teğet geçti. Beni sürükledi. Diğer araba da geldi benim arabaya vurdu olay bundan ibaret. " dedi. Batışehir Caddesinde bir süre her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)