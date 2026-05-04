BAE'den dünyayı sarsacak bir karar daha: Bir anda ayrıldılar
BAE'den dünyayı sarsacak bir karar daha: Bir anda ayrıldılar

Birleşik Arap Emirlikleri, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün ardından bir anlaşmadan daha çekildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının ardından, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nden (OAPEC) de çekildiği bildirildi.

OAPEC, BAE'nin üyelikten ayrılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "OAPEC Genel Sekreterliği, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin örgütün Bakanlar Konseyi dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a gönderdiği ve BAE'nin örgüt üyeliğinden çekilme kararını içeren yazı hakkında bilgilendirildi. Söz konusu karar 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterlik ayrıca, BAE'nin üyeliği süresince üstlendiği rolü ve petrol ile enerji sektöründe Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmalara sağladığı katkıları takdir etti.

Üye ülkeler arasında işbirliği ve bütünleşmeyi güçlendirmeye yönelik çabaların sürdürüleceğini vurgulayan Genel Sekreterlik, bu doğrultuda stratejik program ve girişimlerin uygulanarak ortak çıkarların destekleneceğini teyit etti. BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Cengiz selçuk

BAE İsrail ın Çin e açılan kapısı

diyarbakırlı

Def olup gitsinler. Tam bir hain yönetim.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23