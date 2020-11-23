  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
BAE Türkiye’ye karşı harekete geçti! Yeni savaş başlatacaklar

2020-11-23 07:03:23
BAE Türkiye’ye karşı harekete geçti! Yeni savaş başlatacaklar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya’da yeni bir savaş başlatmak için harekete geçti.

#1
Foto - Ortadoğu’da terör trafiğini yöneten Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, yeni nesil bir topçu roket sistemi ile Libya’daki savaş suçlusu Hafter milislerini desteklediği ortaya çıktı.

Ortadoğu’da terör trafiğini yöneten Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, yeni nesil bir topçu roket sistemi ile Libya’daki savaş suçlusu Hafter milislerini desteklediği ortaya çıktı.

#2
Foto - Rus haber kanalı Zevzda, BAE’nin Hafter’e Sırp yapımı “Morava” topçu roket sistemi sağladığını aktardı. 2011’de tasarlanıp geçen Kasım’da Sırp ordusunda servise giren Morova’nın ikinci kullanıcısı ise BAE ordusu. BAE’nin Libya’da silahlı insansız hava araçları kullandığına dair kanıtlar elde eden Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde de BAE’nin Yemen ve Libya’da sivillere karşı savaş suçu işlediğini açıklamıştı.

Rus haber kanalı Zevzda, BAE’nin Hafter’e Sırp yapımı “Morava” topçu roket sistemi sağladığını aktardı. 2011’de tasarlanıp geçen Kasım’da Sırp ordusunda servise giren Morova’nın ikinci kullanıcısı ise BAE ordusu. BAE’nin Libya’da silahlı insansız hava araçları kullandığına dair kanıtlar elde eden Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde de BAE’nin Yemen ve Libya’da sivillere karşı savaş suçu işlediğini açıklamıştı.

#3
Foto - Morava farklı kalibrelerde mühimmat kullanabilmesi, hızlı şekilde yeniden doldurma ve hedefleme kabiliyeti ile öne çıkan yeni nesil bir topçu roket sistemi.

Morava farklı kalibrelerde mühimmat kullanabilmesi, hızlı şekilde yeniden doldurma ve hedefleme kabiliyeti ile öne çıkan yeni nesil bir topçu roket sistemi.

#4
Foto - Af Örgütü, Abu Dabi’ye silah satan ABD’nin de bu suçlardan sorumlu olabileceğini vurguladı.

Af Örgütü, Abu Dabi’ye silah satan ABD’nin de bu suçlardan sorumlu olabileceğini vurguladı.

#5
Foto - Uluslararası Af Örgütü’nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın savunuculuk direktörü Philippe Nassif, “ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’nesilah transferetmekten, Libya veya Yemen’deki olası savaş suçlarına katılma riskinden kesinlikle kaçınmalıdır” dedi. Amerikan insansız hava araçlarının, uluslararası insani hukuku ihlal eden ve binlerce Yemenli sivili öldüren BAE saldırılarından sorumlu olacağına işaret eden Nassif, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2,9 milyar dolar değerindeki dronları BAE’ye satmayı planladığını Kongre’ye bildirdiğine de dikkat çekti. BAE’ye silah satışı endişe verici olarak yorumlanıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın savunuculuk direktörü Philippe Nassif, “ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’nesilah transferetmekten, Libya veya Yemen’deki olası savaş suçlarına katılma riskinden kesinlikle kaçınmalıdır” dedi. Amerikan insansız hava araçlarının, uluslararası insani hukuku ihlal eden ve binlerce Yemenli sivili öldüren BAE saldırılarından sorumlu olacağına işaret eden Nassif, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2,9 milyar dolar değerindeki dronları BAE’ye satmayı planladığını Kongre’ye bildirdiğine de dikkat çekti. BAE’ye silah satışı endişe verici olarak yorumlanıyor.

#6
Foto - Öte yandan geçtiğimiz ay da Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalci Ermenistan saflarında yer alan terör örgütü PKK'ya silah ve patlayıcı madde gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz ay da Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalci Ermenistan saflarında yer alan terör örgütü PKK'ya silah ve patlayıcı madde gönderdiği ortaya çıkmıştı.

#7
Foto - Güvenlik uzmanlarından alınan bilgilere göre silah ve patlayıcılar Yunan menşeli bir şirkete ait kargo uçağıyla gönderildi. Kargo içindeki silah ve patlayıcılar daha sonra Dağlık Karabağ’daki PKK/KCK’lı teröristlere ulaştırıldı.

Güvenlik uzmanlarından alınan bilgilere göre silah ve patlayıcılar Yunan menşeli bir şirkete ait kargo uçağıyla gönderildi. Kargo içindeki silah ve patlayıcılar daha sonra Dağlık Karabağ’daki PKK/KCK’lı teröristlere ulaştırıldı.

#8
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı açıklamada, Ermenistan'a her gün modern silahlar gönderildiğini, bu silahların ne zaman, nereden geldiği konusunda tüm bilgilere sahip olduklarını söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı açıklamada, Ermenistan'a her gün modern silahlar gönderildiğini, bu silahların ne zaman, nereden geldiği konusunda tüm bilgilere sahip olduklarını söylemişti.

Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın
Dünya

Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak mecburiyetinde kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir
Gündem

Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yap..
ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi
Dünya

ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail tarafından düzenlenen tatbikat sırasında tankın taşıyıcıya yüklenmesi esnasında kaza yaşandı. Tank yükleme sırasında devrildi...
Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!
Gündem

Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!

Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasında tanık olarak dinlenen katilin dedesinin sözleri pes d..
Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü
Dünya

Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattına savaşmaya giden bir Yunan sporcunun bölgedeki çatışmalarda öldüğü açıklandı.
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay