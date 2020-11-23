BAE Türkiye’ye karşı harekete geçti! Yeni savaş başlatacaklar

Uluslararası Af Örgütü’nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın savunuculuk direktörü Philippe Nassif, “ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’nesilah transferetmekten, Libya veya Yemen’deki olası savaş suçlarına katılma riskinden kesinlikle kaçınmalıdır” dedi. Amerikan insansız hava araçlarının, uluslararası insani hukuku ihlal eden ve binlerce Yemenli sivili öldüren BAE saldırılarından sorumlu olacağına işaret eden Nassif, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2,9 milyar dolar değerindeki dronları BAE’ye satmayı planladığını Kongre’ye bildirdiğine de dikkat çekti. BAE’ye silah satışı endişe verici olarak yorumlanıyor.