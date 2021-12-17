2021-12-17 08:15:49 BAE ile Türkiye arasında kritik anlaşma! Çarpıcı S-400 mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Körfez’e en yakın, en güvenilir ekonomik merkez ve önemli fırsatlar sunuyor. Körfez’e 6-7 günde karayoluyla ticareti sağlayacak bir anlaşmayı müzakere ediyoruz." dedi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dubai ve Abi Dabi ziyaretleriyle yeni bir aşamaya taşındı. Çavuşoğlu, sırasıyla BAE Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Maktum, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.