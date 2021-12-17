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BAE ile Türkiye arasında kritik anlaşma! Çarpıcı S-400 mesajı

2021-12-17 08:15:49
BAE ile Türkiye arasında kritik anlaşma! Çarpıcı S-400 mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Körfez’e en yakın, en güvenilir ekonomik merkez ve önemli fırsatlar sunuyor. Körfez’e 6-7 günde karayoluyla ticareti sağlayacak bir anlaşmayı müzakere ediyoruz." dedi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dubai ve Abi Dabi ziyaretleriyle yeni bir aşamaya taşındı. Çavuşoğlu, sırasıyla BAE Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Maktum, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

#1
Foto - Görüşmelerde BAE tarafının, iki ülke arasındaki diyalog kanallarının asla kapalı kalmaması gerektiği üzerinde durduğu ve geleceğe dair önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu, BAE temaslarına ilişkin uçaktaki sohbetimizde şu değerlendirmeleri yaptı: Bakan Çavuşoğlu, BAE temaslarına ilişkin uçakta gazetecilere şu değerlendirmeleri yaptı:

Görüşmelerde BAE tarafının, iki ülke arasındaki diyalog kanallarının asla kapalı kalmaması gerektiği üzerinde durduğu ve geleceğe dair önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu, BAE temaslarına ilişkin uçaktaki sohbetimizde şu değerlendirmeleri yaptı: Bakan Çavuşoğlu, BAE temaslarına ilişkin uçakta gazetecilere şu değerlendirmeleri yaptı:

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"Türkiye ile temas kanallarımız mutlaka açık kalmalıydı" dediler. İlişkileri normalleştirme gelenek var. Önem verdikleri misafirleri, kendi kullandıkları makam aracıyla götürüyorlar.

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Foto - Karayolu taşımacılığı anlaşması imzalamak istiyoruz. Kendileri de teklif etti. Bizim de istediğimiz bir şeydi. Anlaşma taslağını müzakere ediyoruz. Bitirebilirsek Cumhurbaşkanımızın Şubat 2022'deki ziyareti marjında imzalamak istiyoruz. İranlılar sıcak. Onlar da ticaretten faydalanacak. Aynı şekilde Irak da. Bu bize, Türkiye sınırından Basra Körfezi'ne kadar uzanacak otoyol ve demiryolu projesinin önemini hatırlatıyor. Karayoluyla bir ürün Körfez bölgesine 6-7 günde varıyor. Ama denizyoluyla 30 gün sürüyor. BAE ile Libya'da seçimler olur mu, olmaz mı görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere uluslararası alanda birbirimize karşı olma ya da rekabet etme yerine destekleme ve işbirliği yapma konusunda mutabık kaldık. Karşılıklı blokajları kaldıracağız

Karayolu taşımacılığı anlaşması imzalamak istiyoruz. Kendileri de teklif etti. Bizim de istediğimiz bir şeydi. Anlaşma taslağını müzakere ediyoruz. Bitirebilirsek Cumhurbaşkanımızın Şubat 2022'deki ziyareti marjında imzalamak istiyoruz. İranlılar sıcak. Onlar da ticaretten faydalanacak. Aynı şekilde Irak da. Bu bize, Türkiye sınırından Basra Körfezi'ne kadar uzanacak otoyol ve demiryolu projesinin önemini hatırlatıyor. Karayoluyla bir ürün Körfez bölgesine 6-7 günde varıyor. Ama denizyoluyla 30 gün sürüyor. BAE ile Libya'da seçimler olur mu, olmaz mı görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere uluslararası alanda birbirimize karşı olma ya da rekabet etme yerine destekleme ve işbirliği yapma konusunda mutabık kaldık. Karşılıklı blokajları kaldıracağız

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