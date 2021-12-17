BAE ile Türkiye arasında kritik anlaşma! Çarpıcı S-400 mesajı

Karayolu taşımacılığı anlaşması imzalamak istiyoruz. Kendileri de teklif etti. Bizim de istediğimiz bir şeydi. Anlaşma taslağını müzakere ediyoruz. Bitirebilirsek Cumhurbaşkanımızın Şubat 2022'deki ziyareti marjında imzalamak istiyoruz. İranlılar sıcak. Onlar da ticaretten faydalanacak. Aynı şekilde Irak da. Bu bize, Türkiye sınırından Basra Körfezi'ne kadar uzanacak otoyol ve demiryolu projesinin önemini hatırlatıyor. Karayoluyla bir ürün Körfez bölgesine 6-7 günde varıyor. Ama denizyoluyla 30 gün sürüyor. BAE ile Libya'da seçimler olur mu, olmaz mı görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere uluslararası alanda birbirimize karşı olma ya da rekabet etme yerine destekleme ve işbirliği yapma konusunda mutabık kaldık. Karşılıklı blokajları kaldıracağız