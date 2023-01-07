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Badem ağaçları yalancı bahara inandı!

2023-01-07 09:06:18
Badem ağaçları yalancı bahara inandı!

Afyonkarahisar'da güneşli ve sıcak günler sebebiyle badem ağaçları mevsiminden önce çiçek açtı.

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Foto - Badem ağaçları yalancı bahara inandı!

Dinar ilçesinde badem ağaçları adeta yalancı bahara aldanıp çiçek verdi.

#2
Foto - Badem ağaçları yalancı bahara inandı!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte güneşli günlerle adeta bahardan kalma günler yaşanıyor.

#3
Foto - Badem ağaçları yalancı bahara inandı!

Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde ise güneşli havayı gören ve adeta yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı. Çiçek açan ağaçları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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