Bacağı kopan kızıl şahine kauçuk protez yapıldı

Ekiplerce ilçeden alınarak merkeze getirilen kızıl şahinin tedavi altına alındığını dile getiren Tadik, "Ayağı koptuğu için kendi imkanlarımızla ona kauçuktan bir bacak yaptık. Bu sayede kuşun hem stresi azaldı hem de protez bacakla yürüyebiliyor. Şimdi durumu gayet iyi. Belki hayvan bir daha uçamayacak, doğaya kavuşamayacak ama yeni bacağıyla hayatı biraz daha konforlu olacak." dedi.