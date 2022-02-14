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Doğa
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Bacağı kopan kızıl şahine kauçuk protez yapıldı

2022-02-14 17:44:24
Bacağı kopan kızıl şahine kauçuk protez yapıldı

Şırnak'ta ateşli silah yaralanması sonucu bacağı kopan kızıl şahine kauçuk protez yapıldı.

#1
Foto - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine bir ay önce ateşli silah nedeniyle kanadı ve ayağından yaralanmış halde getirilen kızıl şahin tedavi edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine bir ay önce ateşli silah nedeniyle kanadı ve ayağından yaralanmış halde getirilen kızıl şahin tedavi edildi.

#2
Foto - Bacağı kopan kızıl şahine veteriner hekim tarafından kauçuktan protez bacak hazırlandı.

Bacağı kopan kızıl şahine veteriner hekim tarafından kauçuktan protez bacak hazırlandı.

#3
Foto - Protez bacakla yeniden yürümeye başlayan şahinin tedavisi sürüyor.

Protez bacakla yeniden yürümeye başlayan şahinin tedavisi sürüyor.

#4
Foto - Veteriner Şerif Tadik, gazetecilere, vatandaşlarca Silopi'de 12 Ocak'ta kızıl şahinin ateşli silahla yaralandığı bilgisinin verildiğini söyledi.

Veteriner Şerif Tadik, gazetecilere, vatandaşlarca Silopi'de 12 Ocak'ta kızıl şahinin ateşli silahla yaralandığı bilgisinin verildiğini söyledi.

#5
Foto - Ekiplerce ilçeden alınarak merkeze getirilen kızıl şahinin tedavi altına alındığını dile getiren Tadik,

Ekiplerce ilçeden alınarak merkeze getirilen kızıl şahinin tedavi altına alındığını dile getiren Tadik, "Ayağı koptuğu için kendi imkanlarımızla ona kauçuktan bir bacak yaptık. Bu sayede kuşun hem stresi azaldı hem de protez bacakla yürüyebiliyor. Şimdi durumu gayet iyi. Belki hayvan bir daha uçamayacak, doğaya kavuşamayacak ama yeni bacağıyla hayatı biraz daha konforlu olacak." dedi.

#6
Foto - Merkezde kızıl şahin, kirpi ve baykuş gibi çeşitli türlerde 7 hayvanın bulunduğunu aktaran Tadik, hayvanların tedavi süreçlerinin sürdüğünü kaydetti.

Merkezde kızıl şahin, kirpi ve baykuş gibi çeşitli türlerde 7 hayvanın bulunduğunu aktaran Tadik, hayvanların tedavi süreçlerinin sürdüğünü kaydetti.

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