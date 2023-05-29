B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

Vatandaşların motora olan sevgisinin son zamanlarda daha çok arttığını belirten Donbaycı, “125 cc motorlar B sınıfı ehliyetler ile kullanılabilecek diye bir konu açıldı. Bu bizim açımızdan da bu motorların satışını arttırdı. Aslında 125 cc motorlar biraz daha ara motorlardı. Genellikle 50 cc motorları B sınıfı ehliyeti olanlar, 200 ya da 250 cc gibi daha yüksek motorları da A2 ehliyetiyle kullanılıyordu.