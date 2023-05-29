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Ekonomi
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B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

2023-05-29 12:41:32
B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

B sınıfı ehliyete dâhil edilen 125 cc motorların satışları 2 kat arttı.

#1
Foto - B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 125 cc motorların B sınıf ehliyetle kullanılabileceği müjdesi sonrasında motor alışverişine çıkan vatandaşlar satışları 2 kat arttırdı.

#2
Foto - B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

Geçtiğimiz günlerde yeni bir müjde veren İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, 125 cc altındaki motorların B sınıfı ehliyet ile kullanılabileceğini açıkladı. Orta segment bir motor kullanmak isteyen vatandaşların motor ehliyeti almasına gerek kalmadığını belirten Soylu, sürücü adaylarının ek eğitimleri tamamladıktan sonra ayrı bir sınava girmeden motor kullanabileceğini söyledi.

#3
Foto - B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

Böylece motor kullanmak isteyen vatandaşlar bu haberi sevinçle karşılarken, 125 CC motosikletlere şimdiden talep göstermeye başladı. Eskişehir’de motosiklet satışı yapan esnaf Emre Donbaycı, henüz kanun olarak resmileşmemesine rağmen kararın açıklanmasıyla 125 cc motorların genel piyasada neredeyse tükendiğini, satışların 2 kat arttığını söyledi.

#4
Foto - B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

Eskişehir Asarcıklı Caddesi üzerinde esnaflık yapan Emre Donbaycı, Süleyman Soylu’nun müjdesi sonrasında motor satışlarının arttığını söyledi.

#5
Foto - B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

Vatandaşların motora olan sevgisinin son zamanlarda daha çok arttığını belirten Donbaycı, “125 cc motorlar B sınıfı ehliyetler ile kullanılabilecek diye bir konu açıldı. Bu bizim açımızdan da bu motorların satışını arttırdı. Aslında 125 cc motorlar biraz daha ara motorlardı. Genellikle 50 cc motorları B sınıfı ehliyeti olanlar, 200 ya da 250 cc gibi daha yüksek motorları da A2 ehliyetiyle kullanılıyordu.

#6
Foto - B sınıfı ehliyet kararı satışları uçurdu

Bu açıklamadan sonra 125 cc motor satışlarımız biraz daha arttı. Adet bazında Ayda 10 tane motor satarken şimdiden ortalama 28 adet satmaya başladık. 125’lik daha yüksek cc motorlarda yarım kask tavsiye etmeyiz. Dizlik, kolluk ve tam kask tavsiye ediyoruz. O şekilde trafik kurallarına uyarlarsa kazalar daha az sayıya ulaşabilir. 125 cc motorlarımızın fiyat aralığı 28 bin liradan başlayıp, 75 bin liraya kadar fiyatlar bulunabiliyor” dedi.

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