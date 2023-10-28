  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
4
B segmentinde fark oluşturmaya devam ediyor… Yeni Opel Corsa şimdi daha güvenli!

2023-10-28 17:21:48
B segmentinde fark oluşturmaya devam ediyor… Yeni Opel Corsa şimdi daha güvenli!

Yeni Opel Corsa, sürücü destek sistemleriyle daha güvenli sürüş sağlıyor.

#1
Foto - B segmentinde fark oluşturmaya devam ediyor… Yeni Opel Corsa şimdi daha güvenli!

Yeni Opel Corsa, üst segment otomobil müşterilerinin alışkın olduğu çok sayıda ileri teknolojiyi ve sürüş destek sistemini kullanıma sunuyor. Corsa'nın 2019’da küçük otomobil segmentinde sunmaya başladığı göz almayan Intelli-Lux LED Matrix farlar, 14 LED hücresiyle daha iyi ve hassas bir aydınlatma sağlıyor. Kamera tabanlı sürüş destek sistemleri sayesinde de daha güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Uyarlanabilir, göz almayan Intelli-Lux LED matrix farları 2019 yılından bu yana sunan Corsa, markanın küçük otomobil segmentindeki yenilikleri geniş kitlelerin kullanımına sunma vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Opel mühendisleri, sürekli olarak daha fazla yenilik üzerinde çalışıyor ve yeni Corsa'da da bu çalışmanın izleri hissediliyor. Önceki versiyonda yer alan 8 bağımsız kontrol edilebilen LED hücre yerine toplam 14 adet LED hücre, diğer sürücüleri eskisinden çok daha net bir şekilde ışık huzmesinden çıkartıyor ve stadyum parlaklığında bir sürüş deneyimi sağlıyor. Matrix farlar kentsel alanların dışında otomatik olarak uzun huzmeye geçiyor. LED hücreler, yüksek çözünürlüklü bir ön kamera tarafından kontrol ediliyor. Böylece sistem ışık hüzmesini sürekli olarak trafiğe ve çevreye göre ayarlıyor, önde giden veya karşıdan gelen araçları ışık hüzmesinden çıkarıyor. Bu sayede diğer sürücülerin gözlerinin kamaşması önlenirken, Corsa sürücüsü ise nesneler veya canlılarla olası çarpışmaları önleyen optimum gece görüşünden yararlanıyor. Intelli-Lux LED Matrix farlar, Ultimate donanımında opsiyonel olarak sunuluyor.

#2
Foto - B segmentinde fark oluşturmaya devam ediyor… Yeni Opel Corsa şimdi daha güvenli!

Yeni Opel Corsa'nın daha güvenli ve rahat bir sürüş sağlayan çok sayıda gelişmiş sürüş destek sistemi, üstün kamera teknolojisine dayanıyor. Trafik işareti tanıma sistemi, hız sınırı ve hız sınırı sonuna ilişkin işaretleri tanımlıyor ve sürücü bu bilgiyi sürücü bilgi ekranında görebiliyor. Şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, ön kamerayı kullanarak şerit işaretlerini izliyor ve aracı yavaşça işaretli alana yönlendirerek riskli sürüşe aktif olarak tepki veriyor. Sistemin çalışması için sürücünün ellerini hafif bir şekilde direksiyonda tutması yeterli oluyor. Kör nokta uyarı sistemi (GS donanımından itibaren standart), sürücüyü aracın her iki yanındaki ve arkasındaki kör noktalarda bulunan nesneler konusunda uyarmak için, ön ve arka tamponlarda bulunan ultrasonik sensörleri kullanıyor ve yan aynada yanıp sönen bir simge ile sürücüyü uyarıyor. Hız sabitleme sistemi, sabit bir sürüş hızının ayarlanmasını sağlayarak gaz pedalını kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sistem, sürücü için daha fazla konfor sunarken uzun seyahatlerde sabit bir hızı korumayı sağlıyor.

#3
Foto - B segmentinde fark oluşturmaya devam ediyor… Yeni Opel Corsa şimdi daha güvenli!

Yeni Opel Corsa'da ayrıca kamera tabanlı yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi (acil durum freni ve ön çarpışma ikazı) de sunuluyor. Kamera tabanlı sistem, 5-85 km/s arasındaki hızlarda çalışıyor. Öndeki bir araca veya yayaya çok hızlı yaklaşılırsa, sesli bir uyarı veriyor ve sürücü bilgi ekranında bir mesaj beliriyor. Çarpışma yaklaştığında ise sistem frenleri hazırlıyor ve gerekirse, olası bir çarpışmayı önlemek veya etkilerini en aza indirmek için acil fren uyguluyor. Sürücü yorgunluk tespit sistemi, direksiyon hareketlerini ve yolculuk süresini izleyerek potansiyel sürücü yorgunluk belirtilerini algılıyor ve sürücüyü üç düzeyde sesli ve görsel sinyallerle mola vermesi konusunda uyarıyor. Ayrıca tespit edilen yorgunluk düzeyi, dijital gösterge paneli içindeki bir bar ile sürücüye gösteriliyor. Yeni Opel Corsa, farklı çözümlerle sürücünün park alanlarına girip çıkmasına yardımcı oluyor. Park Pilotu (baz donanımda arka park sensörü standart, GS donanımından itibaren ön ve arka park sensörleri standart) potansiyel engellere olan mesafeyi ölçüyor ve engellere olan mesafeye ilişkin görsel-işitsel uyarılar veriyor. Yüksek çözünürlüklü panoramik geri görüş kamerası (Ultimate donanımında standart) ekranı 3 bölgeye ayırarak yandan yaklaşan araçları net bir şekilde gösteriyor. Aracın arkasındaki engellerin net bir görüntüsüne ek, sürücüyü mükemmel konuma yönlendirmeye yardımcı olmak üzere kılavuz çizgileri eşlik ediyor. Panoramik geri görüş kamerası, aracın etrafındaki alanı da kuş bakışı gösteriyor.

İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!
Gündem

İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!

Dün akşam yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin “gözünü dört aç” dediği anların olduğu video ortaya çıktı. ..
İşte Gazze mesajı! Tarkan sonunda doğru bir iş yaptı
Gündem

İşte Gazze mesajı! Tarkan sonunda doğru bir iş yaptı

Tarkan, abluka altındaki Gazze'de katliam yapan terörist İsrail'e tepki gösterdi. Tarkan "Dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına ..
Toyota eski CEO’su elektrikli araçlarla alakalı insanların gerçeği görmesini istiyor
Otomotiv

Toyota eski CEO’su elektrikli araçlarla alakalı insanların gerçeği görmesini istiyor

Toyota’nın CEO’luğunu Koji Sato’ya devreden ve artık şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Akio Toyoda, şirketinin ve dünyanın elektrikli ara..
Toplu ulaşımda balık istifi seyahat! Yavaş’tan Ankaralıya yeni işkence modeli!
Gündem

Toplu ulaşımda balık istifi seyahat! Yavaş’tan Ankaralıya yeni işkence modeli!

Göreve geldiği günden beri Ankaralılara yapmadığı işkenceyi bırakmayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir iş..
Fatih Terim'in yeni takımı bomba
Spor

Fatih Terim'in yeni takımı bomba

Liderin 7 puan gerisine düşülmesi sonrası teknik direktör Matthias Jaissle yollarını ayırmaya karar veren Al-Ahli yönetimi takımın başına Fa..
Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23