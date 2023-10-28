B segmentinde fark oluşturmaya devam ediyor… Yeni Opel Corsa şimdi daha güvenli!

Yeni Opel Corsa, üst segment otomobil müşterilerinin alışkın olduğu çok sayıda ileri teknolojiyi ve sürüş destek sistemini kullanıma sunuyor. Corsa'nın 2019’da küçük otomobil segmentinde sunmaya başladığı göz almayan Intelli-Lux LED Matrix farlar, 14 LED hücresiyle daha iyi ve hassas bir aydınlatma sağlıyor. Kamera tabanlı sürüş destek sistemleri sayesinde de daha güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Uyarlanabilir, göz almayan Intelli-Lux LED matrix farları 2019 yılından bu yana sunan Corsa, markanın küçük otomobil segmentindeki yenilikleri geniş kitlelerin kullanımına sunma vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Opel mühendisleri, sürekli olarak daha fazla yenilik üzerinde çalışıyor ve yeni Corsa'da da bu çalışmanın izleri hissediliyor. Önceki versiyonda yer alan 8 bağımsız kontrol edilebilen LED hücre yerine toplam 14 adet LED hücre, diğer sürücüleri eskisinden çok daha net bir şekilde ışık huzmesinden çıkartıyor ve stadyum parlaklığında bir sürüş deneyimi sağlıyor. Matrix farlar kentsel alanların dışında otomatik olarak uzun huzmeye geçiyor. LED hücreler, yüksek çözünürlüklü bir ön kamera tarafından kontrol ediliyor. Böylece sistem ışık hüzmesini sürekli olarak trafiğe ve çevreye göre ayarlıyor, önde giden veya karşıdan gelen araçları ışık hüzmesinden çıkarıyor. Bu sayede diğer sürücülerin gözlerinin kamaşması önlenirken, Corsa sürücüsü ise nesneler veya canlılarla olası çarpışmaları önleyen optimum gece görüşünden yararlanıyor. Intelli-Lux LED Matrix farlar, Ultimate donanımında opsiyonel olarak sunuluyor.