2024-05-16 13:56:39 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu: Türkiye bu seçime kilitlendi!
Dün düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, 2018 yılında Ali Koç'a seçimi kaybettiği akşam üzüntüsünü hafifletmek için viski içtiğini itiraf etti. Ancak o dönem Ramazan olması ve kürsüde önünde duran suyu "Ben içmiyorum" diyerek kaldırtan Yıldırım'ın dünkü toplantıda "İki kadeh de viski çektik, rahatladık" demesi sosyal medyada gündem oldu.