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Spor
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Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu: Türkiye bu seçime kilitlendi!

2024-05-16 13:56:39
Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu: Türkiye bu seçime kilitlendi!

Dün düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, 2018 yılında Ali Koç'a seçimi kaybettiği akşam üzüntüsünü hafifletmek için viski içtiğini itiraf etti. Ancak o dönem Ramazan olması ve kürsüde önünde duran suyu "Ben içmiyorum" diyerek kaldırtan Yıldırım'ın dünkü toplantıda "İki kadeh de viski çektik, rahatladık" demesi sosyal medyada gündem oldu.

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Foto - Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu: Türkiye bu seçime kilitlendi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dün adaylığını açıkladığı basın toplantısında birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu: Türkiye bu seçime kilitlendi!

Yıldırım'ın en dikkat çeken çıkışlarından biri de 2018 yılındaki seçimleri kaybetmesinden sonra üzüntüsünü hafifletmek için "Seçimi kaybettik, viskiyi çektik rahatladık" şeklindeki sözleriydi.

#3
Foto - Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu: Türkiye bu seçime kilitlendi!

Yıldırım'ın "viskiyi çektik" dediği dönem Ramazan ayına denk geliyordu. Hatta o gün Ali Koç, konuşması sırasında su içmiş ve bu hareketiyle büyük tepki çekmişti. Koç'tan sonra kürsüye gelen Yıldırım ise "Ben içmiyorum" diyerek görevlilerden önündeki suyu kaldırmalarını istemişti. Yıldırım'ın bu hareketi de Ramazan hassasiyeti olarak yorumlanmış ve büyük takdir toplamıştı.

#4
Foto - Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu: Türkiye bu seçime kilitlendi!

Gelelim dünkü toplantıya... Önüne koydukları konuşma metnine bağlı kalmayan Aziz Yıldırım, 2018 yılında seçimi kaybettiği akşamla ilgili "Ali Koç'a kaybettim. Vay efendim garajdan gitmişim. Havadan mı gideyim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık" şeklinde bir ifade kullandı.

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Foto - Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu: Türkiye bu seçime kilitlendi!

6 yıl önce kameralar önünde örnek bir tutum sergileyip kürsüdeki suyu kaldırtan Yıldırım'ın o günün akşamında "Viski çektik" demesi sosyal medyada viral oldu.

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