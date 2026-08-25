Aziz Başkan resmen çıldırdı! Çuvalla para dağıtacak
Fenerbahçe'nin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek isteyen Aziz Yıldırım, Lyon rövanşı öncesi kesenin ağzını açtı. Tur halinde futbolculara verilecek prim, resmen dudak uçuklattı.
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Fenerbahçe'nin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek isteyen Aziz Yıldırım, Lyon rövanşı öncesi kesenin ağzını açtı. Tur halinde futbolculara verilecek prim, resmen dudak uçuklattı.
Fenerbahçe'de gözler Lyon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşına çevrildi. 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, kritik mücadele öncesi takıma özel prim sözü verdi. Yönetimin tur halinde dağıtacağı primin 2 milyon euronun üzerine çıkabileceği belirtildi.
Lyon maçı öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Aziz Yıldırım, takıma olan inancını dile getirdi. Yıldırım, "Lyon ile oynayacağımız rövanş maçında turu geçeceğimize inancım tam. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kaldığımız takdirde yönetim olarak üzerimize düşen her şeyi yapacak ve gereken ödüllendirmeyi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe yönetiminin kritik rövanş öncesinde futbolcuları motive etmek için özel prim kararı aldığı belirtildi. Aziz Yıldırım ve yönetimin, Lyon'un elenmesi halinde dağıtılacak toplam primi 2 milyon euronun üzerine çıkarabileceği ifade edildi.
Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması halinde 18,62 milyon euro katılım geliri elde edecek. Play-off turuna kalınmasıyla elde edilen 4,3 milyon euro da hesaba katıldığında garanti gelirin 22,92 milyon euroya ulaşacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki performansı ve yayın gelirleriyle birlikte toplam kazancının 40 milyon euro bandına kadar çıkabileceği hesaplanıyor.
Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe yönetiminin de kritik karşılaşmada takımı yalnız bırakmayacağı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim tam kadro Lyon'a giderek mücadeleyi tribünden takip edecek.
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