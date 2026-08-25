Aziz Başkan resmen çıldırdı! Çuvalla para dağıtacak

Lyon maçı öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Aziz Yıldırım, takıma olan inancını dile getirdi. Yıldırım, "Lyon ile oynayacağımız rövanş maçında turu geçeceğimize inancım tam. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kaldığımız takdirde yönetim olarak üzerimize düşen her şeyi yapacak ve gereken ödüllendirmeyi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.