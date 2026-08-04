Azerbaycan'ın kritik isminden çok sert Türkiye tepkisi: 'Bunu yapanları hain olarak adlandırıyorum'

Türk halkına mesaj da veren Hacıyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi miras olduğunu belirterek "Türkiye ve Azerbaycan, dünya için kardeşliğin bir örneğidir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bu dostluk, bu kardeşlik, atalarımız ve dedelerimizden bize miras kalan bir armağan ve bir hatıradır." değerlendirmesini yaptı.