Azerbaycan'ın kritik isminden çok sert Türkiye tepkisi: 'Bunu yapanları hain olarak adlandırıyorum'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, katıldığı bir organizasyonda Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, katıldığı bir organizasyonda Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hacıyev, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği işbirliğinde düzenlenen "Barışın Coğrafyası Karabağ: Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" programı kapsamında Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Washington'da imzalanan barış anlaşmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini hatırlatan Hacıyev, bu sürecin Azerbaycan'ın barışa bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Ermenistan'da seçimlerin ardından yeni anayasa hazırlık sürecini yakından takip ettiklerini belirten Hacıyev, "Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı bir toprak iddiası konusu var. Biz de onun yeni anayasada olmamasını yani çıkarılmasını bekliyoruz. Ermenistan tarafından da böyle niyetler var." ifadelerini kullandı.
Hacıyev, "Ermenistan'da referandum yapılıp yeni anayasa kabul edildiği ve buradaki olan o maddenin anayasadan çıkarıldığı takdirde biz barış anlaşmasının nihai olarak imzalanması için herhangi bir engel ve problem görmüyoruz." diye konuştu. Bölgede fiili anlamda barış ortamının bulunduğunu vurgulayan Hacıyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki çabaların sürdüğünü aktardı.
Zengezur Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıyev, "Ermenistan ve ABD tarafından verilen sinyaller, fizibilite çalışmalarının artık son aşamada olduğunu ve inşaat çalışmalarının bu yıl başlayacağını gösteriyor." diye konuştu.
Türk halkına mesaj da veren Hacıyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi miras olduğunu belirterek "Türkiye ve Azerbaycan, dünya için kardeşliğin bir örneğidir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bu dostluk, bu kardeşlik, atalarımız ve dedelerimizden bize miras kalan bir armağan ve bir hatıradır." değerlendirmesini yaptı.
İki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek isteyen çevrelerin bulunduğunu dile getiren Hacıyev, "Bu çirkin niyetlerinin başarılı olabileceğini sanmıyorum. Yaptıkları tek şey kirli propagandadır. Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalamaya çalışanları hain olarak adlandırıyorum. İster Türkiye'de ister Azerbaycan'da olsunlar, böyle bir niyeti ortaya koyanlar asla hedeflerine ulaşamazlar. Çünkü etle tırnak arasına kimse giremez." ifadelerini kullandı.
Hacıyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin halkların iradesi ve iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğiyle daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.
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