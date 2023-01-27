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Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu
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Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

2023-01-27 11:00:17
Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Yaşamını yitiren kişinin, Büyükelçilik Güvenlik Servisi Başkanı Orkhan Asgarov olduğu açıklandı.

#1
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırı sonrası uzman isimlerden önemli açıklamalar geldi.

#2
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi.

#3
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Saldırının yaşandığı noktadan fotoğraflar paylaşan Azerbaycan medyasının aktardığına göre, olay Tahran'daki elçilik binasına yönelik gerçekleştirildi.

#4
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Yerel saatle sabah saat 8.30'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

#5
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Saldırganın yakalandığını söyleyen Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

#7
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: "Saldırgan, nöbetçi karakolunu kalaşnikof otomatik silahıyla hedef aldı ve güvenlik teşkilatı başkanını öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Bu hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Şehidimize Allah rahmet eylesin!"

#8
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u telefonla aradı. Başsağlığı dileklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını Bayramov'a iletti.

#9
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, büyükelçilik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ve Almanya’nın Ukrayna’ya tank sevkiyatı 24 Şubat 2022 den beri süregelen Rus işgalini /Savaşını yeni bir boyuta taşıyacak olup savaşı genişletecektir. Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’nin bu günlerde saldırıya uğraması tesadüfün ötesinde olup bölgeyi istikrarsızlaştırmadır" dedi.

#10
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünal Atabay, İran'ın Azerbaycan ile Türkiye arasındaki yakınlaşmadan büyük rahatsızlık duyduğunu ve yapılan saldırıya basit bir olay gibi bakılmaması gerektiğini belirtti. Atabay yaptığı açıklamada, "Basit bir büyükelçilik saldırısı olarak bakmak mümkün değil planlı bir provokasyon. Türkiye, Azerbaycan ilişkisinden son derece rahatsız bir İran var. Bundan rahatsızlık duyan Ermenistan ile birlikte ittifak halinde hareket ettiğini de biliyoruz. Kendi çıkarları doğrultusunda böyle ilerliyorlar. İsrail'de Azerbaycan'ın Büyükelçiliği açıldı. Bundan İran son derece rahatsız oldu. Hatta İsrail ile Azerbaycan'ın gizli anlaşması olduğuna dair açıklamalar yaptılar" dedi.

#11
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Emekli İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ise, "Allah'tan rahmet diliyorum. Son dönemde Azerbaycan ile İran arasını bozmak isteyen faaliyetler yürütülüyor. Fransa ve Amerika’nın iş birliğiyle İran ile Azerbaycan karşı karşıya getirmek isteniyor. Eğer Azerbaycan ile İran karşı karşıya gelirse Ermenistan biraz daha rahatlar kendi açısından. Ben olayın bir provokasyon olarak değerlendiriyorum" dedi.

#12
Foto - Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "İran’ın Azerbaycan’a yeni bir gözdağı girişimi mi? İran’la Azerbaycan gerilimi tırmandırma entrikası mı? Her şey bir yana. Azerbaycan diplomatik misyonunu koruma İran’ın sorumluluğundadır. Namusudur" ifadelerini kullandı.

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