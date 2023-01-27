Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünal Atabay, İran'ın Azerbaycan ile Türkiye arasındaki yakınlaşmadan büyük rahatsızlık duyduğunu ve yapılan saldırıya basit bir olay gibi bakılmaması gerektiğini belirtti. Atabay yaptığı açıklamada, "Basit bir büyükelçilik saldırısı olarak bakmak mümkün değil planlı bir provokasyon. Türkiye, Azerbaycan ilişkisinden son derece rahatsız bir İran var. Bundan rahatsızlık duyan Ermenistan ile birlikte ittifak halinde hareket ettiğini de biliyoruz. Kendi çıkarları doğrultusunda böyle ilerliyorlar. İsrail'de Azerbaycan'ın Büyükelçiliği açıldı. Bundan İran son derece rahatsız oldu. Hatta İsrail ile Azerbaycan'ın gizli anlaşması olduğuna dair açıklamalar yaptılar" dedi.