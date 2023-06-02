Azerbaycan’dan bomba "Türkiye" hamlesi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Eresin, şöyle konuştu: “2022 yılında yaklaşık 700 bin Azerbaycanlı kardeşimiz Türkiye’ye geldi. Bu sayının kısa sürede 1 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. 2022 yılında yurt dışına çıkan Azerbaycan vatandaşlarının ilk tercihi Türkiye oldu. Türkiye’den Azerbaycan’a ise geçen yıl 315 bin turist gitti. Türkiye, Azerbaycan’a en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin içinde. Bu da Azarbeycan’nın Türkiye için olduğu gibi, Türkiye’nin de Azerbaycan turizmi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Azerbaycan’ın Türkiye’den daha çok turist ağırlama potansiyeli var, zira Azerbaycan’ın Türk ziyaretçiler için başta gastronomi, yaz ve kış turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi gibi birçok açılardan önemli altyapı ve üstyapı imkanları bulunuyor. Bu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Azerbaycanlı meslektaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artıracağız. Azerbaycan turizm potansiyeli olarak hedeflediğimiz 1 milyon 850 bin sayısına ulaşmak için her türlü işbirliklerine açığız. Bu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Azerbaycanlı meslektaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artıracağız.”