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Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

2022-09-02 23:19:11
Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri ortak askeri tatbikat yapılacak.

#1
Foto - Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatta yer alacak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Türk savaş uçakları Azerbaycan'a geldi.

#2
Foto - Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin uygulanması ve diğer görevler icra edilecek.

#3
Foto - Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

"TurAz Kartalı 2022"nin yapılacağı tarih de bildirildi.

#4
Foto - Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

Tatbikat 5 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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