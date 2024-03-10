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İslam
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Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

2024-03-10 21:10:56
Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

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Foto - Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

Kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazı ile ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı.

#2
Foto - Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

#3
Foto - Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından İslam aleminin farklı bölgelerinde sıkıntı yaşayan Müslümanların huzur ve refaha kavuşması için dua etti.

#4
Foto - Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

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