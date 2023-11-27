2023-11-27 14:06:08 Aylık getirisi, ev kirasını resmen tokatlıyor! Konut, döviz, altın, arsa, borsa ve araba dönemi bitti! Artık parası olan koşa koşa buna yatırım yapıyor
Yatırım için konut ve araç dönemi geride kaldı. Birçok kişinin yatırım yapmak için yöneldiği o araçlar yerini yeni yatırım araçlarına bırakıyor. Parası olan artık koşa koşa onu alıyor. İşte yeni yatırım aracı… Geçmişten günümüze kadar pek çok kişi yatırım aracı olarak konut ve aracı tercih ederken yeni dönemde bu tercihlerde yerine yenilerine bırakıyor. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında yatırım araçlarında da değişiklikler göze çarpıyor. Ev sahibi ve kiracı sorunu derken araç piyasasında da yaşanan kriz vatandaşları yeni arayışları içerisine soktu. Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, konutun yatırım aracı olmaktan çıktığını işaret ederek yeni yatırım aracını açıkladı. Yatırım yapmak isteyen onu alıyor. İşte yeni yatırım aracı…