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Ekonomi
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Aylık getirisi, ev kirasını resmen tokatlıyor! Konut, döviz, altın, arsa, borsa ve araba dönemi bitti! Artık parası olan koşa koşa buna yatırım yapıyor

2023-11-27 14:06:08
Aylık getirisi, ev kirasını resmen tokatlıyor! Konut, döviz, altın, arsa, borsa ve araba dönemi bitti! Artık parası olan koşa koşa buna yatırım yapıyor

Yatırım için konut ve araç dönemi geride kaldı. Birçok kişinin yatırım yapmak için yöneldiği o araçlar yerini yeni yatırım araçlarına bırakıyor. Parası olan artık koşa koşa onu alıyor. İşte yeni yatırım aracı… Geçmişten günümüze kadar pek çok kişi yatırım aracı olarak konut ve aracı tercih ederken yeni dönemde bu tercihlerde yerine yenilerine bırakıyor. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında yatırım araçlarında da değişiklikler göze çarpıyor. Ev sahibi ve kiracı sorunu derken araç piyasasında da yaşanan kriz vatandaşları yeni arayışları içerisine soktu. Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, konutun yatırım aracı olmaktan çıktığını işaret ederek yeni yatırım aracını açıkladı. Yatırım yapmak isteyen onu alıyor. İşte yeni yatırım aracı…

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Foto - Aylık getirisi, ev kirasını resmen tokatlıyor! Konut, döviz, altın, arsa, borsa ve araba dönemi bitti! Artık parası olan koşa koşa buna yatırım yapıyor

Eskiden yatırım yapmak isteyenin ilk aldığı şey ev ya da araba olurken şimdilerde tercihlerde yerini yenilerine bırakıyorum. Kira fiyatlarına yapılan %'lik zam sınırı konutu yatırım aracı olmaktan çıkarırken istediği zammı yapamayan ev sahipleri teker teker evlerinin satışa çıkarıyor. Evini aracını satan milyonlar ise yatırım için iş yerini tercih ediyor. Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, “Ev sahipleri kiracılara istedikleri zammı yapamadığı için evlerini satılığa çıkardılar. Talep olmadığı için dairelerinin prim yapma oranı, değer oranı da düşük seviyede devam ediyor” sözlerini dile getirdi. Konutların yatırım aracı olmaktan çıktığını dile getiren Altınay, Trakya bölgesindeki yatırımcıların artık konut yerine iş yeri almaya yöneldiğinin altını çizdi. Küçük metrekare de olsa fabrika, sanayi dükkanları almayı tercih ettiğini vurgulayan Altınay, durumu örnekle açıkladı:

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Foto - Aylık getirisi, ev kirasını resmen tokatlıyor! Konut, döviz, altın, arsa, borsa ve araba dönemi bitti! Artık parası olan koşa koşa buna yatırım yapıyor

“Örnek vermem gerekirse, 300 metrekarelik bir sanayi dükkanını, metrekaresi 900 dolar, 1000 dolar gibi satın alıyorlar. Yani 270 bin dolardan satın alıyorlar. TL bazında yaklaşık 7 buçuk milyon TL ye geliyor. Bu 300 m2 işyerini Kiraya vermek istediğin zaman kira bedeli yaklaşık 1500 dolar. Bu da 50 bin civarı bir rakama denk geliyor. Ve bunu 150 ayda amorti ediyor” Ekim ayında kira artış oranları göz önüne alındığında iş yerinde şu anda U'lik bir artış olduğunu ifade eden Gülcan Altınay, konutlarda %'lik sınırın yatırımcıyı farklı arayışlar içerisine soktuğunu vurguladı. İşyerleri ve sanayi dükkanlarının bütçeye daha uygun geldiğine vurgulayan Altınay, 7-8 milyon liraya daire almak yerine sanayi dükkanı almanın daha karlı bir yatırım olarak görüldüğünü söyledi. Bütçesi daha fazla olan kişilerin de büyük metrekareyi tercih ettiğini ifade eden Altınay, ya da yan yana iki dükkan aldığını ifade etti. Gülcan Altınay, büyük iş yerlerinin daha büyük bir sanayiciye ya da fabrikaya kira olarak verilebildiğinin altını çizdi.

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