Aylık getirisi, ev kirasını resmen tokatlıyor! Konut, döviz, altın, arsa, borsa ve araba dönemi bitti! Artık parası olan koşa koşa buna yatırım yapıyor

“Örnek vermem gerekirse, 300 metrekarelik bir sanayi dükkanını, metrekaresi 900 dolar, 1000 dolar gibi satın alıyorlar. Yani 270 bin dolardan satın alıyorlar. TL bazında yaklaşık 7 buçuk milyon TL ye geliyor. Bu 300 m2 işyerini Kiraya vermek istediğin zaman kira bedeli yaklaşık 1500 dolar. Bu da 50 bin civarı bir rakama denk geliyor. Ve bunu 150 ayda amorti ediyor” Ekim ayında kira artış oranları göz önüne alındığında iş yerinde şu anda U'lik bir artış olduğunu ifade eden Gülcan Altınay, konutlarda %'lik sınırın yatırımcıyı farklı arayışlar içerisine soktuğunu vurguladı. İşyerleri ve sanayi dükkanlarının bütçeye daha uygun geldiğine vurgulayan Altınay, 7-8 milyon liraya daire almak yerine sanayi dükkanı almanın daha karlı bir yatırım olarak görüldüğünü söyledi. Bütçesi daha fazla olan kişilerin de büyük metrekareyi tercih ettiğini ifade eden Altınay, ya da yan yana iki dükkan aldığını ifade etti. Gülcan Altınay, büyük iş yerlerinin daha büyük bir sanayiciye ya da fabrikaya kira olarak verilebildiğinin altını çizdi.