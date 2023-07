İş makinası operatörü Muhammet Kırtışoğlu, Yıldızbaş’ın mezarlığa her gün gelerek ağladığını kaydederek “Mezarlıkların kepçe operatörüyüm, Meziyet hanım depremde yakınlarını kaybetmiş. Her gün burada görmekteyiz. Her gün mezar başına gelip ağlayıp gelip gelip gidiyor. Bu durum bizi duygulandırıyor. Rabbim rahmet eylesin, her gün akşam üstüne kadar burada duruyor” şeklinde konuştu.