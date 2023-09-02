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Yaşam
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Ayılar vatandaşlara böyle saldırdı

2023-09-02 19:15:36
Ayılar vatandaşlara böyle saldırdı

Bitlis'te ayılara şeker vermek isteyen bir vatandaş saldırıya uğradı.

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Foto - Ayılar vatandaşlara böyle saldırdı

Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında bulunan ayılar, kendilerine şeker vermek isteyen vatandaşa saldırdı.

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Foto - Ayılar vatandaşlara böyle saldırdı

Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Nemrut’ta kamp kuran vatandaşlar, bir yandan doğanın güzelliğini seyrederken bir yandan da piknik yapmanın keyfini yaşıyor. Nemrut Krater Gölünde piknik yapmak için gelen Abidin Araboğa isimli vatandaş ise yanında getirdiği yiyecekleri ayılara vermek isterken, ayıların saldırısına maruz kaldı. 4 adet ayının aracın yolunu kestiğini gören Araboğa, önce camını açtı, sonra ayıya şeker vermek istedi. Bu esnada ayı, camdan elini uzatan Araboğa'ya saldırdı. Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan Araboğa elinden yaralanırken, o anlar araçta bulunan arkadaşı tarafından kayıt altına alındı.

#3
Foto - Ayılar vatandaşlara böyle saldırdı

Ayıların vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirten Araboğa, ayılara yaklaşılmaması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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