Ayılar vatandaşlara böyle saldırdı

Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Nemrut’ta kamp kuran vatandaşlar, bir yandan doğanın güzelliğini seyrederken bir yandan da piknik yapmanın keyfini yaşıyor. Nemrut Krater Gölünde piknik yapmak için gelen Abidin Araboğa isimli vatandaş ise yanında getirdiği yiyecekleri ayılara vermek isterken, ayıların saldırısına maruz kaldı. 4 adet ayının aracın yolunu kestiğini gören Araboğa, önce camını açtı, sonra ayıya şeker vermek istedi. Bu esnada ayı, camdan elini uzatan Araboğa'ya saldırdı. Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan Araboğa elinden yaralanırken, o anlar araçta bulunan arkadaşı tarafından kayıt altına alındı.