Aydın’da deniz çayırlarına dikkat çekildi

Her hafta gerçekleştirilen söyleşilerin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Türkiye’nin en önemli kıyı kentlerinin ve turizm alanlarının başında gelen Kuşadası’nda, Türkiye’nin Deniz Makroflorası ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, EKODOSD üyelerine Türkiye’nin Deniz Makroflorası (makroalgler ve deniz çayırları) başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Ergün Taşkın, makkroalglerin çeşitliliği, kullanım alanları ile deniz çayırlarının güncel durumu hakkında bilgi verdi. Deniz çayırlarının son birkaç on yıldır kirlilik, balıkçılık, deniz turizmi, gemicilik gibi faaliyetler ile yabancı türlerin ve iklim değişikliğinin baskısı altında olduğunu ifade etti. Bu baskılar sonucunda özellikle erişte olarak adlandırılan Posidonia oceanica türünün zarar gördüğünü ve yayılışında gerilemeler olduğuna dair keşifleri paylaştı. Çölleşmeden önce denizel ekosistemi korumanın gerekliliği üzerinde duran Prof. Dr. Taşkın, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele için elimizdeki en önemli biyolojik elementlerin makrolagler ve deniz çayırları olduğunu söyledi” dedi.