Aydın’da deniz çayırlarına dikkat çekildi

Tekne çapalarının deniz eriştelerinde tahribat oluşturduğunu ifade eden Sürücü; “Bu canlıların korumak için Deniz Koruma Alanlarını arttırmak gerektiğini, evsel ve endüstriyel atıkları, deşarj sularını, marina, liman, gemicilik ve balıkçılık faaliyetlerini kontrol altına almanın önemli olduğunu özellikle bazı bölgelerde ekolojik çapa sistemine geçmenin hayati önemde olduğunu belirtti. Yapılan sunumdan sonra Prof. Dr. Ergün Taşkın’a, Sualtı Fotoğrafçısı Bülent Şelli’ye ve yapılan çalışmalara katkı veren otele, ödüllü sualtı fotoğrafçıları diş hekimi Rüştü Kirman, göz doktoru Eser Paşa ve eczacı Ahmet Azbazdar tarafından EKODOSD’un teşekkür belgeleri takdim edildi. Deniz çayırları ve makroalgler açısından zengin kaynaklara sahip olan Kuşadası’nda denizel biyoçeşitliliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için, Prof. Dr. Taşkın’nın söylediği gibi, özelikle teknelerin demir attığı önemli bölgelerde ekolojik çapa sistemine geçilmesi şarttır. Bu konuda en büyük zararı av sezonunun başlamasıyla birlikte Kuşadası’na gelen trol/gırgır teknelerinin verdiği görülmektedir. Deniz eriştelerinin üzerine atılan tekne çapaları önemli tahribat oluşturmakta ve teknelerin küpeştelerinde eskiyen usturmaça olarak kullandıkları araç lastiklerini eriştelerin üzerine atmaları nedeniyle bölgesel yok olmaya neden olmaktadırlar.