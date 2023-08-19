2023-08-19 08:15:36 Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait
Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şehir hastanesinin yolları ve alt yapı çalışmalarını yapmama inadının arkasındaki sebep ortaya çıktı. Çerçioğlu, yol çalışmaları için tahsis edilen bin dönüm arazinin bin 700 dönüme çıkarılmasını istemişti. Çerçioğlu'nun yol inadının arkasından tamamen duygusal bir sebep çıktı. Çerçioğlu'nun imara açılacak bin dönüm araziyi bin 700 dönüme çıkarmak istediği alanın içinde 14 bin 200 metrekare eşi Ercan Çerçioğlu'na ait arsa olduğu öğrenildi. SABAH, bölgeye giderek inşaatı devam eden Aydın Şehir Hastanesi yakınındaki Ercan Çerçioğlu'na ait Işıklı Mahallesi'nde araziyi fotoğrafladı.