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Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

2023-08-19 08:15:36
Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şehir hastanesinin yolları ve alt yapı çalışmalarını yapmama inadının arkasındaki sebep ortaya çıktı. Çerçioğlu, yol çalışmaları için tahsis edilen bin dönüm arazinin bin 700 dönüme çıkarılmasını istemişti. Çerçioğlu'nun yol inadının arkasından tamamen duygusal bir sebep çıktı. Çerçioğlu'nun imara açılacak bin dönüm araziyi bin 700 dönüme çıkarmak istediği alanın içinde 14 bin 200 metrekare eşi Ercan Çerçioğlu'na ait arsa olduğu öğrenildi. SABAH, bölgeye giderek inşaatı devam eden Aydın Şehir Hastanesi yakınındaki Ercan Çerçioğlu'na ait Işıklı Mahallesi'nde araziyi fotoğrafladı.

#1
Foto - Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı devam eden bin 448 yataklı Aydın Şehir Hastanesi hızla yükseliyor. Şevketiye Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Başkan Çerçioğlu'nun bin dönüm araziye 700 dönüm tarım arazinin daha eklenerek toplam bin 700 dönüme çıkartılmasını istemişti.

#2
Foto - Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

Ancak Çerçioğlu'nun bu istediği reddedilince, yol ve alt yapı çalışmalarını yapmamıştı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir adım atmaması SABAH'ta 'Şehir hastanesine destek yerine köstek' başlığıyla 3 Ağustos'ta 2022'de yer almıştı. Adı birçok yolsuzluğa karışan Başkan Çerçioğlu'nun Aydın'a kazandırılacak bu dev yatırıma engel olmaya çalışması büyük tepki çekmişti.

#3
Foto - Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

Çerçioğlu'nun yol ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili inadının arkasındaki sebebi ortaya çıkardı. Özlem Çerçioğlu'nun yol çalışmaları için bin 700 dönüm araziye çıkarılmasını istediği alanda eşi Ercan Çerçioğlu'na ait arazi de çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, bin 700 dönüm arazinin içinde 14 bin 200 metrekare yani yaklaşık 14 dönüm eşi Ercan Çerçioğlu'na ait arazi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

SABAH, inşaatı devam eden Aydın Şehir Hastanesi yakınındaki Ercan Çerçioğlu'na ait Işıklı Mahallesi'nde araziyi bölgeye giderek fotoğrafladı. Ercan Çerçioğlu'na ait araziden Aydın Şehir Hastanesi inşaatı görülebiliyor. Ercan Çerçioğlu'nun tarla vasfındaki arazisi Çorakiçi mevkiinde yer alıyor.

#5
Foto - Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU YOLLARI YAPMAK İÇİN ŞART KOŞUYOR AK Parti eski Aydın Milletvekili Metin Yavuz, daha önce konu ile ilgili SABAH'a yaptığı açıklamasında, "Yol ve kanalizasyon için Aydın Büyükşehir Belediyesi şart koşmaktadır.

#6
Foto - Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

Tarım arazilerinin imara açılacak alanı için daha büyük dönüm isteniyor. Fakat bölge milletvekilleri, Tarım Bakanlığı uygun görmeyince altyapı ve yolu yapamayacaklarını söylediler.

#7
Foto - Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

Bu nedenle bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yol ve alt yapı çalışmaları hükümetimiz tarafından yapılacak" demişti. Çerçioğlu'nun yollarla ilgili bir adım atmaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek talimat vermişti. Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık harekete geçti. Şehir Hastanesinin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapı çalışmaları hükümet tarafından yapılacak. Tüm engellemelere rağmen Aydın Şehir hastanesi hızla yükselirken, kaba inşaat tamamlandı. Dev hastane tamamlandığında 4 bin sağlık çalışanına istihdam sağlayacak.

#8
Foto - Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

HER GÜN 20 BİN HASTA TEDAVİ EDİLECEK 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 1 milyar 200 milyon liraya mal olan dev sağlık kampüsünde sona yaklaşılıyor. 365 poliklinik ve 34 ameliyathanenin bulunduğu Aydın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma 250, diyalize 45 yatak ayrıldı. Anjiyo, Kemoterapi, Hemodiyaliz, Kemik Dansitometri, Fizik Tedavi Ünitesi, Yanık Ünitesi özellikli birimleri arasında yer alıyor. Günlük 20 bin hastanın muayene ve tedavileri dev sağlık kampüsünde yapılacak.

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