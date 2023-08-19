Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP zulmünün nedeni ortaya çıktı: O arazi başkanın eşine ait

Bu nedenle bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yol ve alt yapı çalışmaları hükümetimiz tarafından yapılacak" demişti. Çerçioğlu'nun yollarla ilgili bir adım atmaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek talimat vermişti. Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık harekete geçti. Şehir Hastanesinin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapı çalışmaları hükümet tarafından yapılacak. Tüm engellemelere rağmen Aydın Şehir hastanesi hızla yükselirken, kaba inşaat tamamlandı. Dev hastane tamamlandığında 4 bin sağlık çalışanına istihdam sağlayacak.