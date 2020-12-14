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Dünya
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Ay'da inşa edilecekler! Görüntüleri paylaşıldı

2020-12-14 12:08:21
Ay'da inşa edilecekler! Görüntüleri paylaşıldı

Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - AY'DAKİ KAYNAKLARIN KULLANIMINI ÖĞRENECEKLERAmerikan Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay'da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin detaylar yer aldı. NASA, 2024'e kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralık'ta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı. Söz konusu görevin bir kısmı, dünyanın biricik uydusunda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi içeriyor. Kolonideki mühendislerin, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay'daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

AY'DAKİ KAYNAKLARIN KULLANIMINI ÖĞRENECEKLERAmerikan Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay'da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin detaylar yer aldı. NASA, 2024'e kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralık'ta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı. Söz konusu görevin bir kısmı, dünyanın biricik uydusunda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi içeriyor. Kolonideki mühendislerin, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay'daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

#2
Foto - ASTRONOTLARIN YAŞAYACAĞI YAPILAR 10 YIL İÇİNDE İNŞA EDİLECEKAvrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) danışman Aidan Cowley konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

ASTRONOTLARIN YAŞAYACAĞI YAPILAR 10 YIL İÇİNDE İNŞA EDİLECEKAvrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) danışman Aidan Cowley konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olmalı çünkü Ay'ın, Mars'ın veya bunun ötesinde herhangi bir şeyin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek bu çok yakında ustalaşmamız gereken teknolojidir" ifadelerini kullandı. Koruyucu tuğlalar yapmak için pudra şekeri kadar ince olan Ay toprağı 'regolit'i kullanma planlarına liderlik eden Cowley'nin, astronotların yaşayacağı silindir şeklindeki yapıların on yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inandığı ve yapıların astronotları radyasyona maruz kalmaya karşı korumaları gerektiğine inandığı ifade edildi.

#3
Foto - REGOLİT DUVARLAR VE ÇATI, RADYASYONA KARŞI KORUYACAKBilim insanlarının, bir metre derinliğinde regolit duvarlar ve çatı kullanmanın; binaları Ay'daki radyasyona ve donma sıcaklıklarına karşı koruyacağına inanıldığı belirtildi. Astronotların muhtemelen görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı, mobil yaşam alanlarında yaşayacağı ancak daha kalıcı bir üssün Shackleton kraterinin yakınında olabileceği belirtildi. Bu kraterin Ay'ın sürekli güneş ışığı olan güney kutbunda olduğu ifade edildi.

REGOLİT DUVARLAR VE ÇATI, RADYASYONA KARŞI KORUYACAKBilim insanlarının, bir metre derinliğinde regolit duvarlar ve çatı kullanmanın; binaları Ay'daki radyasyona ve donma sıcaklıklarına karşı koruyacağına inanıldığı belirtildi. Astronotların muhtemelen görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı, mobil yaşam alanlarında yaşayacağı ancak daha kalıcı bir üssün Shackleton kraterinin yakınında olabileceği belirtildi. Bu kraterin Ay'ın sürekli güneş ışığı olan güney kutbunda olduğu ifade edildi.

#4
Foto - KURULACAK KOLONİYE

KURULACAK KOLONİYE "AY KÖYÜ" DENİLECEKAy'da kurulacak koloniye 'Ay Köyü' (Moon Village) adını veren ESA Genel Müdürü Jan Wörner'ün ise konuyla ilgili olarak, "Niyetim, Ay'da kalıcı bir baz istasyonu kurmak. Bunun anlamı, farklı üye devletler için, dünyanın farklı ülkeleri için açık bir istasyon" diye konuştu.

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