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Ayçiçeklerin görüntüsü sevindirdi

2022-07-02 19:30:26
Ayçiçeklerin görüntüsü sevindirdi

Trakya bölgesinde yağışların beklenenin üzerinde yağması ayçiçeklerin gelişimine önemli katkı verirken Tekirdağ sarıya boyandı.

#1
Foto - Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar fotoğraf tutkunlarının ilgisi çekiyor.

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar fotoğraf tutkunlarının ilgisi çekiyor.

#2
Foto - Ayçiçekleri, hava sıcaklığının ve yağışların istenilen oranda olmasıyla boy vererek çiçeklerini açtı.

Ayçiçekleri, hava sıcaklığının ve yağışların istenilen oranda olmasıyla boy vererek çiçeklerini açtı.

#3
Foto - Şehrin birçok köşesinde tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir renk kattı.

Şehrin birçok köşesinde tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir renk kattı.

#4
Foto - Özellikle gün doğumu ve batımında etkileyici bir güzellik sunan ayçiçeklerinin görüntüsü vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Özellikle gün doğumu ve batımında etkileyici bir güzellik sunan ayçiçeklerinin görüntüsü vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.

#5
Foto - İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, lavantadan sonra ayçiçeklerinin de açmasıyla kentte renk cümbüşü yaşandığını söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, lavantadan sonra ayçiçeklerinin de açmasıyla kentte renk cümbüşü yaşandığını söyledi.

#6
Foto - Kentte her mevsimin birbirinden güzel yaşandığını anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

Kentte her mevsimin birbirinden güzel yaşandığını anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

#7
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"Ayçiçekleri fotoğrafçılar için bulunmaz bir ortam. Kanola, lavanta şimdi de ayçiçeği insanlara hem huzur veriyor hem de ilimize ziyaretçi çekiyor. Kentimizin bu rengarenk görsel güzelliklerini görmek isteyen herkesi bekleriz. Ayçiçeği tarlalarının bu güzelliği yaklaşık 20 gün sürecek."

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