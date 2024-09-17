2024-09-17 01:01:27 Ayçiçek yağını Tarım Kredi'den alanlar dikkat
Tarım Kredi'de birçok üründeki indirimli fiyatlar devam ederken ayçiçek yağı için flaş bir karar alındı.
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Tarım Kredi'de birçok üründeki indirimli fiyatlar devam ederken ayçiçek yağı için flaş bir karar alındı.
Fiyatların arttığı bu süreçte marketler tarafından yapılan indirim kampanyaları da dikkatle inceleniyor.
Tarım Kredi Kooperatif marketleri herkesi kıskandıracak muhteşem bir indirimle geldi. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı dibe vurdu. Yalnızca 3 gün sürecek kampanyanın son günü. İşte tüm detaylar…
Son dönemde hızlı bir şekilde fiyat artışı yaşayan ayçiçek yağı vatandaşın cebini yakarken indirim kampanyaları da merak ediliyor.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Eylül ayında yeni indirim listesini yayınladı. 5 litrelik ayçiçek yağı dip fiyattan satışa çıkarılıyor. 5 litre TMO markalı ayçiçek yağı 195 TL'lik etiket fiyatıyla Market raflarında yerini aldı.
İndirimli son günü olarak belirtilirken geç kalan pişman olacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri farklı ürünlerde de indirim gerçekleştirirken kampanyanın 20 Eylül tarihine kadar geçerli olduğunu belirtti.
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