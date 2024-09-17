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Ayçiçek yağını Tarım Kredi'den alanlar dikkat

2024-09-17 01:01:27
Ayçiçek yağını Tarım Kredi'den alanlar dikkat

Tarım Kredi'de birçok üründeki indirimli fiyatlar devam ederken ayçiçek yağı için flaş bir karar alındı.

#1
Foto - Ayçiçek yağını Tarım Kredi'den alanlar dikkat

Fiyatların arttığı bu süreçte marketler tarafından yapılan indirim kampanyaları da dikkatle inceleniyor.

#2
Foto - Ayçiçek yağını Tarım Kredi'den alanlar dikkat

Tarım Kredi Kooperatif marketleri herkesi kıskandıracak muhteşem bir indirimle geldi. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı dibe vurdu. Yalnızca 3 gün sürecek kampanyanın son günü. İşte tüm detaylar…

#3
Foto - Ayçiçek yağını Tarım Kredi'den alanlar dikkat

Son dönemde hızlı bir şekilde fiyat artışı yaşayan ayçiçek yağı vatandaşın cebini yakarken indirim kampanyaları da merak ediliyor.

#4
Foto - Ayçiçek yağını Tarım Kredi'den alanlar dikkat

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Eylül ayında yeni indirim listesini yayınladı. 5 litrelik ayçiçek yağı dip fiyattan satışa çıkarılıyor. 5 litre TMO markalı ayçiçek yağı 195 TL'lik etiket fiyatıyla Market raflarında yerini aldı.

#5
Foto - Ayçiçek yağını Tarım Kredi'den alanlar dikkat

İndirimli son günü olarak belirtilirken geç kalan pişman olacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri farklı ürünlerde de indirim gerçekleştirirken kampanyanın 20 Eylül tarihine kadar geçerli olduğunu belirtti.

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