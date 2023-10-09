2023-10-09 15:02:20 Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı
Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış devam ederken son rakamlar artık cep yakmaya başladı.
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Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış devam ederken son rakamlar artık cep yakmaya başladı.
Zeytinyağı fiyatları bir yandan artışlarını sürdürürken son günlerde de market market 5 lt ayçiçek yağı fiyatları yükselişe başladı. Son gelen zamlarla ayçiçek yağının fiyatları yeni zirvelere çıktı.
Zamlar sonrası büyük küçük demeden bütün marketler ayçiçek yağı fiyatları için güncellemeye gitmek durumunda kaldı.
Zamlı ayçiçek yağı fiyatları ateş pahası oldu. Fiyatlar 200 liraya dayandı.
Mutfakların vazgeçilmezi olan özellikle 5 lt ayçiçek yağı fiyatları artışlarla vatandaşın cebini bir hayli zorlamaya devam edecek.
Milli Gazete'de yer alan habere göre, şu an bütün marketlerde ayçiçek yağı fiyatları değişmiş durumda.
Güncel ayçiçek yağı fiyatları şöyle: Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası
Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe: 199,90 Türk Lirası Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 198,90 Türk Lirası Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 189,90 Türk Lirası Emek Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 169,90 Türk Lirası Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 162,90 Türk Lirası Abalı Ayçiçek Yağı 5L: 162,90 Türk Lirası
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