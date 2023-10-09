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Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı
Ekonomi
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Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

2023-10-09 15:02:20
Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış devam ederken son rakamlar artık cep yakmaya başladı.

#1
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Zeytinyağı fiyatları bir yandan artışlarını sürdürürken son günlerde de market market 5 lt ayçiçek yağı fiyatları yükselişe başladı. Son gelen zamlarla ayçiçek yağının fiyatları yeni zirvelere çıktı.

#2
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Zamlar sonrası büyük küçük demeden bütün marketler ayçiçek yağı fiyatları için güncellemeye gitmek durumunda kaldı.

#3
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Zamlı ayçiçek yağı fiyatları ateş pahası oldu. Fiyatlar 200 liraya dayandı.

#4
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Mutfakların vazgeçilmezi olan özellikle 5 lt ayçiçek yağı fiyatları artışlarla vatandaşın cebini bir hayli zorlamaya devam edecek.

#5
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Milli Gazete'de yer alan habere göre, şu an bütün marketlerde ayçiçek yağı fiyatları değişmiş durumda.

#6
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Güncel ayçiçek yağı fiyatları şöyle: Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası

#7
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe: 199,90 Türk Lirası Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 198,90 Türk Lirası Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 189,90 Türk Lirası Emek Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 169,90 Türk Lirası Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 162,90 Türk Lirası Abalı Ayçiçek Yağı 5L: 162,90 Türk Lirası

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