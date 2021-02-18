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İslam
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Ayasofya'da yıllar sonra Regaip Kandili çoşkusu

2021-02-18 22:58:54
Ayasofya'da yıllar sonra Regaip Kandili çoşkusu

İstanbul'da Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra program düzenlendi.

#1
Foto - Üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen kandil programına sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek katılım sağladı.

Üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen kandil programına sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek katılım sağladı.

#2
Foto - Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılarak dualarla eşlik etti.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılarak dualarla eşlik etti.

#3
Foto - Ayasofya'da uzun yıllardır ilk defa idrak edilen Regaip Kandili'nde cami içerisinde ve dışında huzur veren görüntüler oluştu.

Ayasofya'da uzun yıllardır ilk defa idrak edilen Regaip Kandili'nde cami içerisinde ve dışında huzur veren görüntüler oluştu.

#4
Foto - Bu gece yapılan dualar geri çevrilmiyor

Bu gece yapılan dualar geri çevrilmiyor

#5
Foto - İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

#6
Foto - Arapça kökenli olan

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor.

#7
Foto - Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

#8
Foto -

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