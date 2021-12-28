Ayaklarımız kaç yaşına kadar büyür?

Çoğu ebeveyn gibi sizde çocuğunuzun ayağının kaç yaşına kadar büyüyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu konuda söylenecek net bir rakam yok. Her şey ergenlikle ilgili. Ayakların büyümesi genellikle ergenlikten birkaç yıl sonra durur. Yine de yaklaşık bir zaman aralığından bahsetmek gerekirse, kızlarda 14 ila 15, erkeklerde ise 16 ila 17 yaş civarında ayak büyümesinin sonlanacağını uzmanlar tarafından belirtilmektedir.