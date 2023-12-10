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Dünya
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Avustralya’da yıldırım paniği

2023-12-10 19:23:47
Avustralya’da yıldırım paniği

Avustralya'nın Narrabri bölgesinde yıldırım düşmesi yangına neden oldu.

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Foto - Avustralya’da yıldırım paniği

Avustralya'nın Narrabri bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda kentin çeşitli bölgelerinde çok sayıda yangın çıktı.

#2
Foto - Avustralya’da yıldırım paniği

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

#3
Foto - Avustralya’da yıldırım paniği

#4
Foto - Avustralya’da yıldırım paniği

#5
Foto - Avustralya’da yıldırım paniği

#6
Foto - Avustralya’da yıldırım paniği

#7
Foto - Avustralya’da yıldırım paniği

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