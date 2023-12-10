2023-12-10 19:23:47 Avustralya’da yıldırım paniği
Avustralya'nın Narrabri bölgesinde yıldırım düşmesi yangına neden oldu.
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Avustralya'nın Narrabri bölgesinde yıldırım düşmesi yangına neden oldu.
Avustralya'nın Narrabri bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda kentin çeşitli bölgelerinde çok sayıda yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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