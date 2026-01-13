  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Avrupa'yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye'de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!
Onur Yılmaz

Avrupa’yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye’de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!

Yeni Dacia Sandero, yenilenen tasarımı ve gelişmiş donanımlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Avrupa’nın çok satan modeli, modern motoru ve sürüş teknolojileriyle kullanıcılarıyla buluşuyor.

#1
Foto - Avrupa’yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye’de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!

Dacia’nın Avrupa’daki satış başarısını Türkiye pazarına taşıyan Yeni Sandero, 1 milyon 240 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa çıktı. 2017 yılından bu yana Avrupa’nın en çok satan perakende otomobili olan ve 2024’te tüm satış kanallarında Avrupa liderliğine yükselen Sandero, 300 bin adedi aşan yıllık satışıyla Dacia tarihine geçen ilk model olma unvanını taşıyor. Model, 2026 yılının ilk günleri itibarıyla Türkiye yollarına çıktı.

#2
Foto - Avrupa’yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye’de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!

Kompakt yapısıyla şehir içi kullanıma uygun olan Yeni Sandero; yenilenen tasarım detayları, artırılan donanım seviyeleri ve geliştirilmiş motor teknolojileriyle dikkat çekiyor. Sağlamlık ve dinamizmi sade bir tasarım anlayışıyla birleştiren model, konfor ve işlevselliği bir arada sunmayı hedefliyor. Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motor ve 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. 100 beygir güç ve 200 Nm tork üreten benzinli motor, ortalama 5,5 litre/100 km yakıt tüketimiyle verimli bir sürüş vadediyor.

#3
Foto - Avrupa’yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye’de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!

Modelin dış tasarımında yapılan güncellemeler, Sandero’nun modern ve güçlü karakterini öne çıkarıyor. Ters T imzalı yeni LED farlar ve piksel tasarım dilinden ilham alan ön ızgara, Dacia’nın güncel tasarım kimliğini yansıtıyor. Yeni tampon tasarımıyla uyumlu ön yüz, arka bölümde bagaj kapağına entegre edilen yeni LED stop lambalarıyla tamamlanıyor.

#4
Foto - Avrupa’yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye’de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!

Donanım seviyelerine göre farklılaşan özellikler sunuluyor. Essential donanım seviyesinde 15 inç jant kapakları ve manuel klima standart olarak yer alırken, 10 inç dokunmatik multimedya sistemi ve bazı konfor öğeleri opsiyonel olarak alınabiliyor. Expression donanım seviyesinde ise 16 inç jant kapakları, geri görüş kamerası, otomatik klima ve 10 inç multimedya sistemi standart olarak sunuluyor. Ayrıca Amber Sarı ve Kum Beji metalik renk seçenekleri ilk kez ürün gamına eklendi.

#5
Foto - Avrupa’yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye’de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!

Yeni Sandero’nun iç tasarımı, dış tasarımla uyumlu modern detaylarla yenilendi. Ön konsoldaki havalandırma ızgaraları, LED far tasarımından ilham alınarak şekillendirildi. Essential ve Expression donanımlarında siyah koltuk döşemeleri kullanılırken, Expression versiyonunda ön konsol ve kapı kollarında özel kumaş detaylar yer alıyor. Yeni Dacia Sandero, 17 adede varan gelişmiş sürüş destek sistemiyle (ADAS) donatıldı. Akıllı “My Safety” butonu sayesinde sürücüler, güvenlik sistemlerini kendi tercihlerine göre kolayca yapılandırabiliyor.

#6
Foto - Avrupa’yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye’de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!

Bilgi-eğlence sistemleri donanıma göre farklılık gösteriyor. Media Control sistemi temel bağlantı özellikleri sunarken, Media Display sistemi 10 inç dokunmatik ekran, kablosuz akıllı telefon yansıtma ve USB-C bağlantılarıyla daha kapsamlı bir deneyim sağlıyor. 410 litrelik bagaj hacmine sahip olan Yeni Sandero, arka koltuklar yatırıldığında 1.455 litreye kadar yükleme alanı sunuyor. İç mekânda yer alan YouClip bağlantı sistemi ise telefon, tablet, çanta veya askı gibi aksesuarların pratik şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Yeni Sandero; yenilenen tasarımı, gelişmiş donanımı, güvenlik sistemleri ve ekonomik motoruyla Dacia DNA’sını güçlü biçimde yansıtarak daha modern, konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

