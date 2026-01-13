Avrupa’yı fetheden Sandero, şimdi Türkiye’de! Hem cüzdanı hem gözü mutlu ediyor!

Bilgi-eğlence sistemleri donanıma göre farklılık gösteriyor. Media Control sistemi temel bağlantı özellikleri sunarken, Media Display sistemi 10 inç dokunmatik ekran, kablosuz akıllı telefon yansıtma ve USB-C bağlantılarıyla daha kapsamlı bir deneyim sağlıyor. 410 litrelik bagaj hacmine sahip olan Yeni Sandero, arka koltuklar yatırıldığında 1.455 litreye kadar yükleme alanı sunuyor. İç mekânda yer alan YouClip bağlantı sistemi ise telefon, tablet, çanta veya askı gibi aksesuarların pratik şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Yeni Sandero; yenilenen tasarımı, gelişmiş donanımı, güvenlik sistemleri ve ekonomik motoruyla Dacia DNA’sını güçlü biçimde yansıtarak daha modern, konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.