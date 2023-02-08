Avrupa'dan Türkiye'ye ekipler gelmeye devam ediyor

Yunanistan'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla yeni bir ekip daha görevlendirildi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis'in koordinasyonuyla, Selanik'ten Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla yola çıkan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 15 itfaiyeci, 1 arama kurtarma köpeği ve iki aracın Türkiye'deki çalışmalara katılacağı aktarıldı. Açıklamada, arama kurtarma ekibine uzman bir mühendis, üç doktor ve acil müdahale sağlık personelinin eşlik edeceği kaydedildi. Yunanistan'dan gelen ilk ekip, Hatay'da yaptıkları çalışmalarda, 50 yaşlarında bir erkek, 7 ve 9 yaşlarında 2 kız çocuğu ile 15 yaşındaki bir genci enkaz altından kurtarmıştı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ilk ekip pazartesi günü Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.