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Avrupa'dan Türkiye'ye ekipler gelmeye devam ediyor

2023-02-08 16:42:56
Avrupa'dan Türkiye'ye ekipler gelmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla ekipler gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Avrupa'dan Türkiye'ye ekipler gelmeye devam ediyor

Bosna Hersek, Polonya, Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, depremler nedeniyle yeni arama kurtarma ekipleri gönderiliyor. Bosna Hersek Federasyonu'nun 17 kişilik ekibiyle başkent Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine ait arama kurtarma ekibinden 20 kişi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etti. Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, söz konusu 20 kişilik ekibin daha önce Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) düzenlediği arama kurtarma eğitim programlarına katıldığını ifade ederek "Bu zor durumda Türkiye'deki dostlarımıza yardımcı ve faydalı olmak istiyoruz." dedi. Ekipleri Türkiye'ye uğurlayan TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Erdinç Işık da Novi Grad Belediyesinden 20 kişilik ekibin Adana'ya oradan da Antakya'ya geçeceğini kaydetti. Bu arada, Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) 22, Bosna Hersek Federasyonu'ndan ise 25 kişilik özel arama kurtarma birliği dün Türkiye'ye gönderilmişti.

#2
Foto - Avrupa'dan Türkiye'ye ekipler gelmeye devam ediyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra 52 askeri sağlık görevlisinin de Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi. Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Wrocław'daki Askeri Sahra Hastanesi'nden personelin Türkiye'ye yardım edeceğini kaydeden Blaszczak "Bu hastaneden doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlileri dahil olmak üzere toplam 52 sağlık personeli Türkiye'ye gönderiyoruz. Donanımlı bir mobil yardım noktasını da Türkiye'ye göndereceğiz." ifadelerini kullandı. Polonya, Türkiye'ye dün 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu.

#3
Foto - Avrupa'dan Türkiye'ye ekipler gelmeye devam ediyor

Fransa da Kahramanmaraş merkezli depremler için daha önce 2 uçakla Adana'ya gönderdiği 136 kişiden oluşan 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibine ek olarak 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner ve 6 özel eğitimli köpekten oluşan ikinci bir ekip gönderdi. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, son ekibi taşıyan uçağın Gaziantep'e indiğini açıkladı.

#4
Foto - Avrupa'dan Türkiye'ye ekipler gelmeye devam ediyor

Yunanistan'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla yeni bir ekip daha görevlendirildi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis'in koordinasyonuyla, Selanik'ten Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla yola çıkan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 15 itfaiyeci, 1 arama kurtarma köpeği ve iki aracın Türkiye'deki çalışmalara katılacağı aktarıldı. Açıklamada, arama kurtarma ekibine uzman bir mühendis, üç doktor ve acil müdahale sağlık personelinin eşlik edeceği kaydedildi. Yunanistan'dan gelen ilk ekip, Hatay'da yaptıkları çalışmalarda, 50 yaşlarında bir erkek, 7 ve 9 yaşlarında 2 kız çocuğu ile 15 yaşındaki bir genci enkaz altından kurtarmıştı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ilk ekip pazartesi günü Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.

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Foto - Avrupa'dan Türkiye'ye ekipler gelmeye devam ediyor

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