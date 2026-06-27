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Avrupa’da klima karaborsaya düştü: Sıcaktan yanan Avrupa'da fiyatlar arttı...

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Avrupa’da klima karaborsaya düştü: Sıcaktan yanan Avrupa'da fiyatlar arttı...

Avrupa, modern tarihinin en ağır iklim sınavlarından birini veriyor. Bilim insanlarının “kıtanın gördüğü en kötü meteorolojik olaylardan biri” dediği ve 20 Haziran’da başlayan aşırı sıcak dalgası, “Omega Bloku” yüksek basınç sistemiyle tüm kıtayı abluka altına aldı. Rekor sıcaklıklar hayatı durdururken, bölgede tarihsel olarak nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik çılgınca bir talep patlaması yaşanıyor. Serinleyecek yer arayan halk, teknoloji mağazalarına akın ediyor.

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Foto - Avrupa’da klima karaborsaya düştü: Sıcaktan yanan Avrupa'da fiyatlar arttı...

Geleneksel olarak binalarında klimaya mesafeli duran Avrupa halkı, kavurucu sıcaklara hazırlıksız yakalandı. Soğutma sistemlerinin yaygın olduğu Asya’ya kıyasla, Avrupa’da klima sahipliği oranı yüzde 20 gibi oldukça düşük bir seviyede. Bu durum, Asyalı teknoloji devleri için eşsiz bir fırsat oluşturdu. Samsung, LG, Midea ve Mitsubishi Electric gibi markaların satışlarında dikey bir sıçrama yaşanıyor. Samsung şirketi; sıcak dalgasının merkez üssü İspanya, İtalya ve Fransa’da bu yılın ilk yarısında çift haneli büyüme yakaladı. Şirket talebin yaz sonuna kadar süreceğini öngörüyor. LG Electronics; küresel ve yerel talebi karşılamak adına Güney Kore’deki üretim hatlarını nisan ayından beri kesintisiz, tam kapasiteyle çalıştırdığını belirtti. Çinli Midea şirketinin taşınabilir “PortaSplit” modeli Avrupa genelinde tükendi. Stok sıkıntısından dolayı cihaz ikinci el platformlarında sıfır fiyatının üzerinde alıcı buluyor. Şirket, mayısta Almanya e-ticaret satışlarında yüzde 37, Fransa ve İspanya sevkiyatlarında ise yüzde 108’lik rekor artış kaydetti. Mitsubishi Electric ise WMO’nun küresel ortalamanın iki katı hızlı ısındığını açıkladığı Avrupa’dan gelen sipariş yoğunluğunu doğrulayarak; İngiltere, Fransa ve Almanya pazarlarında satışların tavan yaptığını bildirdi.

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Foto - Avrupa’da klima karaborsaya düştü: Sıcaktan yanan Avrupa'da fiyatlar arttı...

Klimaya ulaşmak sorunu çözmüyor. Avrupa’nın tarihi yapı stoğu, montajı teknik bir kabusa dönüştürüyor. Sektör temsilcileri, yoğunluktan dolayı ayları bulan bekleme sürelerinin yanı sıra sadece işçilik maliyetinin bile 1.000 avroyu aşabildiğini belirtiyor. Bu durum, dar gelirliler için serinlemeyi lüks bir hayale dönüştürüyor. Sıcak dalgası kıtanın fiziksel altyapısını da tehdit ediyor. Almanya’da otobanlar erirken, İsveç’te tren rayları büküldü. İngiltere’de hastanelerdeki MRI gibi kritik tıbbi cihazlar yüksek sıcaklıktan arıza sinyalleri verdi.

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Foto - Avrupa’da klima karaborsaya düştü: Sıcaktan yanan Avrupa'da fiyatlar arttı...

Sosyal hayat da bu afetten payını aldı; Fransa’da açık havada alkol tüketimi sınırlandırıldı, Paris’te Solidays festivali ve Onur Yürüyüşü’nün ertelenmesi talep edildi. Belçika’da ise tarihi Waterloo Savaşı canlandırma etkinliği sağlık riskleri nedeniyle iptal edildi.

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Foto - Avrupa’da klima karaborsaya düştü: Sıcaktan yanan Avrupa'da fiyatlar arttı...

Paris’te termometrelerin 40,9 dereceyle haziran rekoru kırması ve İtalya’da sıcaklıkların 40 dereceyi aşma beklentisi yetkilileri kırmızı alarma geçirdi. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar büyük risk altında.

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Foto - Avrupa’da klima karaborsaya düştü: Sıcaktan yanan Avrupa'da fiyatlar arttı...

Şirketler, açık alan çalışanlarına suyla aktifleşen bilek soğutucuları, UV korumalı boyunluklar ve özel soğutma havluları içeren “acil durum soğuk kutuları” dağıtıyor. Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, durumu şu sözlerle özetledi: “Sürecin ek can kayıpları açısından ciddi sonuçları olacaktır; tüm hastanelerimizle en kötü senaryoya hazırlanıyoruz.”

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