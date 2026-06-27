Avrupa’da klima karaborsaya düştü: Sıcaktan yanan Avrupa'da fiyatlar arttı...

Geleneksel olarak binalarında klimaya mesafeli duran Avrupa halkı, kavurucu sıcaklara hazırlıksız yakalandı. Soğutma sistemlerinin yaygın olduğu Asya’ya kıyasla, Avrupa’da klima sahipliği oranı yüzde 20 gibi oldukça düşük bir seviyede. Bu durum, Asyalı teknoloji devleri için eşsiz bir fırsat oluşturdu. Samsung, LG, Midea ve Mitsubishi Electric gibi markaların satışlarında dikey bir sıçrama yaşanıyor. Samsung şirketi; sıcak dalgasının merkez üssü İspanya, İtalya ve Fransa’da bu yılın ilk yarısında çift haneli büyüme yakaladı. Şirket talebin yaz sonuna kadar süreceğini öngörüyor. LG Electronics; küresel ve yerel talebi karşılamak adına Güney Kore’deki üretim hatlarını nisan ayından beri kesintisiz, tam kapasiteyle çalıştırdığını belirtti. Çinli Midea şirketinin taşınabilir “PortaSplit” modeli Avrupa genelinde tükendi. Stok sıkıntısından dolayı cihaz ikinci el platformlarında sıfır fiyatının üzerinde alıcı buluyor. Şirket, mayısta Almanya e-ticaret satışlarında yüzde 37, Fransa ve İspanya sevkiyatlarında ise yüzde 108’lik rekor artış kaydetti. Mitsubishi Electric ise WMO’nun küresel ortalamanın iki katı hızlı ısındığını açıkladığı Avrupa’dan gelen sipariş yoğunluğunu doğrulayarak; İngiltere, Fransa ve Almanya pazarlarında satışların tavan yaptığını bildirdi.