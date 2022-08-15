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Avrupa
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Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

2022-08-15 07:07:33
Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş Avrupa’yı vurmaya devam ediyor. ABD ve İngiltere’yle ortak hareket eden AB ülkeleri yaptırımları peşe peşe devreye sokarken, bu kararların olumsuz yansımaları da başladı.

#1
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

Rusya’nın AB’nin yaptırımları üzerine doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Avrupa’da kışın evlerde yaşanacak ısınma sorunlarına yönelik tedbirler artırıldı. İklim kriziyle mücadele etmek için kömür santrallarından kurtulmayı hedefleyen Avrupa, kapadığı santralları geri açmaya başlarken, enerji kriziyle mücadele için yurttaşlarına ‘soğuk su kullanın’, ‘gıdaları mikrodalgayla ısıtın’, ‘klima çalışırken kapıları kapayın’ gibi tasarruf önerileri veriyor. Bir yandan da Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Slovakya, Estonya ve Baltık ülkelerinde insanlar kışa hazırlık yaparak odun stoklamaya başladı. Araştırmalara göre bu ülkelerde odun tüccarları artan talebe yetişemezken, odun fiyatları da yükseldi. Estonya’da yakacak odun fiyatı yüzde 240 artış gösterdi.

#2
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

Doğalgaz krizinden doğacak sorunlar üzerine özellikle yaşlı kesimin kış aylarını geçirmeleri için aralarında Türkiye’nin de olduğu Akdeniz ülkeleri harekete geçti. Yunan ve İspanyol bakanlar kışın yakıt masrafından kurtulmaları için Almanya’daki yaşlıları ülkelerine davet ederken, Türkiye’deki bazı otellerin Almanya’daki yaşlı kesimin kışı Türkiye’de geçirmelerini sağlayacak paket turlar için tur operatörleri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.

#3
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

TASARRUF İÇİN NELER YAPILACAK? > Reklam panoları ışıklandırılmayacak.

#4
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

> Kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek.

#5
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

> Kamu binaları düşük seviyede ısıtılacak.

#6
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

> Sürekli kullanılmayan mekân ısıtılmayacak.

#7
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

> Kış için mum ve odun stoku yapılacak.

#8
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

> Kamu binaları ve mağazalarda ışıklar söndürülecek.

#9
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

> Sıcak su yerine soğuk su kullanılacak.

#10
Foto - Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

> Gıda ısıtmak için mikrodalga kullanılacak.

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