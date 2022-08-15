Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

Rusya’nın AB’nin yaptırımları üzerine doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Avrupa’da kışın evlerde yaşanacak ısınma sorunlarına yönelik tedbirler artırıldı. İklim kriziyle mücadele etmek için kömür santrallarından kurtulmayı hedefleyen Avrupa, kapadığı santralları geri açmaya başlarken, enerji kriziyle mücadele için yurttaşlarına ‘soğuk su kullanın’, ‘gıdaları mikrodalgayla ısıtın’, ‘klima çalışırken kapıları kapayın’ gibi tasarruf önerileri veriyor. Bir yandan da Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Slovakya, Estonya ve Baltık ülkelerinde insanlar kışa hazırlık yaparak odun stoklamaya başladı. Araştırmalara göre bu ülkelerde odun tüccarları artan talebe yetişemezken, odun fiyatları da yükseldi. Estonya’da yakacak odun fiyatı yüzde 240 artış gösterdi.