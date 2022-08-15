Avrupa'da gaz krizi büyüyor! Odun depolamaya başladılar

Doğalgaz krizinden doğacak sorunlar üzerine özellikle yaşlı kesimin kış aylarını geçirmeleri için aralarında Türkiye’nin de olduğu Akdeniz ülkeleri harekete geçti. Yunan ve İspanyol bakanlar kışın yakıt masrafından kurtulmaları için Almanya’daki yaşlıları ülkelerine davet ederken, Türkiye’deki bazı otellerin Almanya’daki yaşlı kesimin kışı Türkiye’de geçirmelerini sağlayacak paket turlar için tur operatörleri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.