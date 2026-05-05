Avrupa ülkesinden Türkiye için olay Eurofighter çıkışı: Engel olma hakkımız yok
Türkiye, Katar, Ürdün ve İngiltere'den Eurofighter savaş uçağı tedarik etmeye hazırlanırken çok konuşulacak bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Atina'yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki küresel krize ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımıyla ilgili bir soruya cevap veren Yorgos Yerapetritis, başka ülkelerin savunma politikalarına doğrudan müdahale edemeyeceklerini ancak müttefiklik hukukunun gözetilmesi gerektiğini söyledi.
Yerapetritis açıklamasında şunları dile getirdi: "Yunanistan, savunma sistemlerinin tedarikiyle ilgili konularda herhangi bir ülkeden nasıl hareket edeceğini talep edemez. Ancak, üçüncü ülkelerden tedarik edilen bu sistemlerin müttefik bir ülkeye karşı kullanılmayacağını temin etmek bizim için kesinlikle gereklidir"
Doğu Akdeniz’deki dengelerin korunmasının Avrupa savunması için hayati önem taşıdığını ileri süren Bakan Yerapetritis, toplu savunmanın etkili bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca Türkiye’nin savunma sanayii hamlelerini yakından takip ettiklerini paylaştı.
Basın toplantısında da Orta Doğu’da tırmanan enerji krizi ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güvenliği de Atina’daki zirvenin ana gündem maddelerinden biri oldu.
Yunanistan'ın büyük bir denizcilik ülkesi olarak seyrüsefer özgürlüğünü her zaman destekleyeceğini ifade eden Yerapetritis, "Hürmuz Boğazı'ndan kesintisiz ve güvenli geçiş için uluslararası girişimleri destekliyoruz ve denizcilik camiasıyla işbirliği içinde aktif bir rol üstlenmeye niyetliyiz" açıklamasını yaptı.
Almanya ile olan ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Yerapetritis, Avrupa-Amerika ilişkileri hakkında "son derece önemli" dedi. Doğu Akdeniz’deki güvenlik ortamına dair Yunanistan’ın hassasiyetlerini Alman ortağına ilettiğini paylaşan Yerapetritis, bölgenin bir barış denizine dönüşebileceğine inandığını söyledi.
"Doğu Akdeniz'in barış ve işbirliğinin deniz yolu haline gelebileceğine inanıyoruz. Komşu ülkelerimizle birlikte bu yönde çalışıyoruz" diyen Bakan, silahlanma yarışının müttefiklerin aleyhine dönmemesi gerektiği uyarısını yineledi.
