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Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

2023-10-17 17:22:56
Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

Nüfusu bir buçuk milyondan az olan Avrupa ülkesi, Türkiye'den 200'de fazla savunma sanayii ürünü alma kararı aldı.

#1
Foto - Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

Estonya ordusunun açmış olduğu Taktik Tekerlekli Zırlı Araç alımına ilişkin 200 milyon euroluk ihalede aslan payını Otokar aldı.

#2
Foto - Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

Otokar, 130 milyon euroluk sözleşme bedelini kazandığını duyurdu. İhalenin 70 milyon euroluk kısmı da yine bir Türk firması tarafından alındı. Otokar, 200’de fazla araç ihraç edecek, bu araçların bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini de verecek.

#3
Foto - Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

Otokar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

#4
Foto - Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

''Şirketimiz, bir Avrupa ülkesinin açmış olduğu taktik tekerlekli zırhlı araç alımına ilişkin ihaleye 23 Kasım 2022 tarihinde teklif vermiş olup, ihaleyi kazandığımız tarafımıza bildirilmiş ve sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu sözleşme 18 Ekim 2023 tarihinde imzalanacaktır.

#5
Foto - Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 130 milyon avro olup, sözleşme 6x6 taktik tekerlekli zırhlı araç alımı ile bu araçların bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Sözleşme, gerekli resmi makam onaylarının alınması sonrası, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılmasını takiben yürürlüğe girecektir. Sözleşmeye konu teslimatların 2024 yılı ikinci yarısında başlaması ve 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, yönetim kurulunun 10.11.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararıyla verdiği yetkiye istinaden, genel müdürlük tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında, ihaleye teklif verildiği bilgisinin açıklanmasının ihalenin sonuçlanarak sözleşmenin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

#6
Foto - Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

Erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve şirketimiz meşru çıkarlarının ve rekabet gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır. Gelinen aşamada ihale sürecine ilişkin ihale makamı tarafından yapılacak bilgilendirmeler nedeniyle gizlilik sağlanamayacağından, işbu açıklama yapılmaktadır.''

#7
Foto - Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

Estonya Devlet Savunma Yatırım Merkezi, Türkiye’den yeni zırhlı araç satın almak için 200 milyon euronun üzerinde bedelle bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, sözleşmeyi Çarşamba günü Tallinn’de imzalayacak.

#8
Foto - Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

İKİNCİ FİRMA KİM? Mayıs ayında yapılan ihalede kısa listeye toplamda üç Türk firması kalmıştı. İhaleye, Fransa, Finlandiya, İsrail, İspanya ve Türkiye katılmış, Türk firmaları diğer ülkeleri geride bırakmıştı. Türkiye’den kısa listeye kalan firmalar Otokar dışında BMC ve Nurol olmuştu.

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