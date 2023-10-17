Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar

Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 130 milyon avro olup, sözleşme 6x6 taktik tekerlekli zırhlı araç alımı ile bu araçların bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Sözleşme, gerekli resmi makam onaylarının alınması sonrası, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılmasını takiben yürürlüğe girecektir. Sözleşmeye konu teslimatların 2024 yılı ikinci yarısında başlaması ve 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, yönetim kurulunun 10.11.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararıyla verdiği yetkiye istinaden, genel müdürlük tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında, ihaleye teklif verildiği bilgisinin açıklanmasının ihalenin sonuçlanarak sözleşmenin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir.