2021-08-07 17:06:05 Avrupa ülkesi duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Türkiye'de orman yangınları devam ederken Avrupa ülkesinden önemli bir adım geldi.
Türkiye'de orman yangınları devam ederken Avrupa ülkesinden önemli bir adım geldi.
Türkiye, 11 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Muğla ve Isparta'da 5 noktada yangına müdahale devam ederken bir noktadan daha kötü haber geldi.
Bu kez İzmir'de yangın başladı. İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova’daki makilik alanda orman yangını çıktı.
Öte yandan İletişim Başkanlığı, yangınlarla ilgili son güncel durumu paylaştı. Şu ana kadar 226 orman yangınının 220'si kontrol altına alındı. 3 ildeki 6 noktada devam eden yangınlara 9 İHA, 16 uçak, 58 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz ve 5 bin 250 OGM personeliyle müdahale ediliyor.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine Polonya'dan destek geldi.
Bir süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlarla mücadele eden Türkiye’ye Polonya'dan da destek geldi. Polonya Devlet İtfaiyesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yangın söndürme çalışmalarına ilişkin yardım talebine olumlu yanıt verdiklerini belirterek, 6 itfaiye eri ve 8 polisten oluşacak 14 kişilik ekibin bir kısmının bugün, diğer kısmının ise yarın yola çıkacağını aktardı.
Polonya Devlet İtfaiyesi, yangın söndürme çalışmalarında 1 itfaiye aracı ile 1 adet Black Hawk polis helikopterinin de görev yapacağını bildirdi. Yangını havadan söndürmede kullanılan 1.5 ve 3.5 tonluk 2 su tankının da Türkiye’ye sevk edileceğini kaydeden Devlet İtfaiyesi, yardım ekibinin yarın akşam 21.00 sıralarında Antalya’ya ulaşacağını aktardı.
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