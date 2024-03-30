Avrupa, Gazze için ayağa kalktı

Eyleme katılan İsviçre vatandaşı Janos Pasztor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasi güce sahip kişilere, dünyanın her yerindeki insanların Filistin'de olup bitenlerle gerçekten ilgilendiğini ve İsrail hükümetine savaşı durdurması için baskı yapmaları gerektiğini göstermek için mitinge katıldığını bildirdi. Ateşkes sağlanmasının insani yardımların acilen Gazze'ye ulaşmasına imkan tanıyacağını belirten Pasztor, daha sonra 75 yıldır Filistin'de devam eden soruna çözüm bulunabileceğini söyledi. Pasztor, "(Gazze'de yaşananları soykırım olduğunu belirten BM raporu) Evet buna katılıyoruz. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Gazze'de soykırım olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Bu nedenle UAD, İsrail hükümetinin bazı adımlar atmasına karar kıldı ancak İsrail buna uymadı." dedi. Marie France isimli gösterici ise, "Gazze'deki duruma çok üzülüyorum. Bu benim için bir soykırım ve buna tahammül edemiyorum. Bu durdurmalı, bir şeyler yapmalıyız. Ben bir İsviçreliyim, gerçekten utanıyorum. Çünkü İsviçre İsrail'e silah satıyor, buna bir son vermeliyiz. Bu yüzden bugün bütün Filistin halkına destek vermek için buradayım." diye konuştu.