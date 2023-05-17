  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi

2023-05-17 12:12:23
Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi

Düzce'de av yasağı ve olumsuz hava şartları sebebiyle tezgahlardaki balık fiyatları arttı.

#1
Foto - Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi

Balıkçı Tuncay Kılıç, hem 15 Nisan'da başlayan av yasağının hem de olumsuz hava şartlarının zaman zaman fiyatların yükselmesine sebep olduğunu ifade ederek, "15 Nisan'dan sonra büyük teknelere yasak geldi, kıyı balıkçılığı devam ediyor.

#2
Foto - Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi

Hava koşulları da pek öyle ideal gitmiyor. Az balık çıkıyor.

#3
Foto - Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi

Az balık çıktığı için de fiyatlar biraz daha yükseldi. Balık var, ilerleyen zamanlarda biraz fiyatlar aşağıya çekilir ama ortalama bu seyirde devam eder" dedi.

#4
Foto - Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi

Küçük teknelerin az balıklarla limana döndüğünü söyleyen Kılıç, "Bu yüzden fiyatlar böyle. Mezgit ve istavritin kilosu 120 ila 130 lira arasında değişiyor. Normal kelle balıkları arasında palamut var, çinekop, çupra, levrek var. Fiyatlar 60 ile 80 lira arasında değişiyor. Balığın tezgaha gelme durumuyla ilgili fiyatlar aşağıya veya yukarıya çıkabilir" diye konuştu.

Vah Kemal vah! Kılıçdaroğlu'nun neden masa tokatladığı belli oldu
Gündem

Vah Kemal vah! Kılıçdaroğlu'nun neden masa tokatladığı belli oldu

Millet İttifakı'nın küçük partilerinin seçimden karlı çıkması, CHP'de Kılıçdaroğlu'nu zor duruma düşürdü. 28 Mayıs sonrası partinin karışmas..
İlginç açıklama: Ferdi Tayfur'a kötü haber! Resmen açıklandı...
Medya

İlginç açıklama: Ferdi Tayfur'a kötü haber! Resmen açıklandı...

Nişanlısı Burak Kalfa ile sürekli ayrılıp barışmasıyla dikkat çeken Ferdi Tayfur'un kızı yine açıklamalarıyla gündeme geldi. Daha önce müziğ..
HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!
Gündem

HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seçimi kaybetmenin etkisiyle gerçek yüzleri ortaya çıkan terör sempatizanları ve HDP yandaşları, Türk bayraklarını..
CHP'nin şımarttığı PKK'lılar yol kesti
Gündem

CHP'nin şımarttığı PKK'lılar yol kesti

Destek verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde uğradığı hezimetin ardından PKK ve HDP'nin hain yüzü Şırnak'ta ortaya çık..
Kılıçdaroğlu'nu tokatladığını gösteren poz! Davutoğlu ortaklarından tepki gelince apar topar sildi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu tokatladığını gösteren poz! Davutoğlu ortaklarından tepki gelince apar topar sildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden Meclis'e giren 10 Gelecek Partili milletvekiliyle verdiği pozu, muhalefette..
Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler
Siyaset

Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler

CHP'den seçilen ve partiden 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden Millet İttifakı bileşenlerind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23