Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi

Küçük teknelerin az balıklarla limana döndüğünü söyleyen Kılıç, "Bu yüzden fiyatlar böyle. Mezgit ve istavritin kilosu 120 ila 130 lira arasında değişiyor. Normal kelle balıkları arasında palamut var, çinekop, çupra, levrek var. Fiyatlar 60 ile 80 lira arasında değişiyor. Balığın tezgaha gelme durumuyla ilgili fiyatlar aşağıya veya yukarıya çıkabilir" diye konuştu.