Attığı mesajlar ifşa oldu! 9 Çocuğu olan İzzet Yıldızhan'dan büyük skandal

Magazin dünyasının pisliği her geçen gün ortalığa saçılmaya devam ediyor. 57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın bir sosyal medya fenomenine yaptığı ahlaksız teklif ifşa oldu. 9 çocuk babası Yıldızhan’ın sosyal medya üzerinden bir kadınla olan konuşmaları ortaya çıktı. Aysu Varol isimli sosyal medya fenomeni genç kız 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın kendisine sosyal medya üzerinden yaptığı ahlaksız teklifi mesajlarıyla birlikte ifşa etti.