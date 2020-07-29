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Attığı mesajlar ifşa oldu! 9 Çocuğu olan İzzet Yıldızhan'dan büyük skandal

2020-07-29 15:56:32
Attığı mesajlar ifşa oldu! 9 Çocuğu olan İzzet Yıldızhan'dan büyük skandal

Magazin dünyasının pisliği her geçen gün ortalığa saçılmaya devam ediyor. 57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın bir sosyal medya fenomenine yaptığı ahlaksız teklif ifşa oldu. 9 çocuk babası Yıldızhan’ın sosyal medya üzerinden bir kadınla olan konuşmaları ortaya çıktı. Aysu Varol isimli sosyal medya fenomeni genç kız 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın kendisine sosyal medya üzerinden yaptığı ahlaksız teklifi mesajlarıyla birlikte ifşa etti.

#1
Foto - Ofisine davet etti Yıldızhan, sosyal medyadan attığı mesajla Varol'u kendi ofisine davet etti. Varol ise kendisine tepki göstererek konuşmaları ifşa etti.

Ofisine davet etti Yıldızhan, sosyal medyadan attığı mesajla Varol'u kendi ofisine davet etti. Varol ise kendisine tepki göstererek konuşmaları ifşa etti.

#2
Foto - İşte o mesajlar...

İşte o mesajlar...

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